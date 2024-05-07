مستريح الهواتف الذكية ينصب على أهالى المنوفية فى 40 مليون جنيه.. والضحايا: فص ملح وداب

شهدت قرية ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية ظهور مستريح جديد نصب على العديد من الأهالي في مبالغ مالية تخطت الـ40 مليون جنيه وهرب بعد ما أطلق وعودا للأهالي برد أموالهم أضعافا مضاعفة عقب استثمارها وتشغيلها.

وكان قد تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم العميد محمد جمعة، يفيد بورود عدة بلاغات وتحرير العديد من المحاضر بقيام شاب ثلاثيني من قرية ميت خلف بالنصب والاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين من القرية والقرى المجاورة.

وأكد أحد الضحايا أن المتهم أوهمهم بأنه يقوم بتجارة رابحة في الهواتف الذكية، والتي تدر أضعافا ما يتم دفعه في هذه التجارة، وأقنع الجميع بذلك وبدأ أهالي القرية نظرًا لعدم ثبات أسعار الذهب والدولار فى استثمار أموالهم مع هذا الشاب، الذي خدع الجميع.

وأضاف أحد الضحايا ويدعي طلال مداح، أن الشاب اكتسب ثقة الجميع نظرًا لعمله بشركة محترمة وعمل والده ووالدته في وظائف مرموقة، فقام الكثير منهم ببيع كل ما يمتلكون لاستثماره طمعًا في جني المال بطريقة سهلة ومضمونة، ولكن خيب آمال الجميع وفر هاربًا ولم يستطع أحد الوصول إليه أو معرفة أي تفاصيل عنه حتى الآن برغم تحرير عدة محاضر ضده.