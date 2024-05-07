الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مستريح الهواتف الذكية ينصب على أهالى المنوفية فى 40 مليون جنيه.. والضحايا: فص ملح وداب

متهم
متهم

شهدت قرية ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية ظهور مستريح جديد نصب على العديد من الأهالي في مبالغ مالية تخطت الـ40 مليون جنيه وهرب بعد ما أطلق وعودا للأهالي برد أموالهم أضعافا مضاعفة عقب استثمارها وتشغيلها.

وكان قد تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم العميد محمد جمعة، يفيد بورود عدة بلاغات وتحرير العديد من المحاضر بقيام شاب ثلاثيني من قرية ميت خلف بالنصب والاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين من القرية والقرى المجاورة.

وأكد أحد الضحايا أن المتهم أوهمهم بأنه يقوم بتجارة رابحة في الهواتف الذكية، والتي تدر أضعافا ما يتم دفعه في هذه التجارة، وأقنع الجميع بذلك وبدأ أهالي القرية نظرًا لعدم ثبات أسعار الذهب والدولار فى استثمار أموالهم مع هذا الشاب، الذي خدع الجميع.

وأضاف أحد الضحايا ويدعي طلال مداح، أن الشاب اكتسب ثقة الجميع نظرًا لعمله بشركة محترمة وعمل والده ووالدته في وظائف مرموقة، فقام الكثير منهم ببيع كل ما يمتلكون لاستثماره طمعًا في جني المال بطريقة سهلة ومضمونة، ولكن خيب آمال الجميع وفر هاربًا ولم يستطع أحد الوصول إليه أو معرفة أي تفاصيل عنه حتى الآن برغم تحرير عدة محاضر ضده.

محافظة المنوفية شبين الكوم مستريح جديد ٤٠ مليون جنيه قرية ميت خلف

مواد متعلقة

طوارئ بإدارة الصيدلة في المنوفية لتوفير احتياجات المواطنين خلال فترة الأعياد

"صحة المنوفية" تكثف أعمال مكافحة الحشرات بالحدائق العامة والمتنزهات

الإنقاذ النهري ينتشل جثمان مواطن غرق بترعة القاصد في المنوفية

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية" تكشف حقيقة سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح وكرم أبوسالم

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

كواليس قبول حماس هدنة غزة.. لماذا اشتعل الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

القبض على مجدى شطة "متلبسًا" فى المرج

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة

إسرائيل: سنرسل وفدًا للقاء الوسطاء بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة

حرب غزة.. اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال وإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل