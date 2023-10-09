لينك الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14 من أكثر الكلمات البحثية عبر موقع جوجل البحثي من قبل المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية من خلال المبادرة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار (سكن لكل المصريين) في المدن الجديدة بالعديد من محافظات الجمهورية، وذلك عقب مرور عامين على سداد الأقساط الربع سنوية.

شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الـ 14

خصصت وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الـ 14 كما خصصت أرقام ساخنة عبر رقم 5999 من أى تليفون أرضي أو 5777 و 1188 من أى هاتف محمول للرد على استفسارات المواطنين المتقدمين بطلبات التخصيص وذلك عقب إدخال البيانات اللازمة لذلك.

يذكر أن المتقدمين بطلبات تخصيص وحدات سكنية في الإعلان الـ 14 قد بدأوا بالفعل في سداد الأقساط الربع سنوية والتي تم تحديدها في كراسة الشروط التي تم طرحها في مكاتب البريد المصري.

خطوات الاستعلام عن شقق الاعلان الـ 14

يستطيع المواطنين المتقدمين بطلبات للحصول على وحدات سكنية في المشروع الذي طرحته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للإعلان الـ 14 من خلال الموقع الإلكتروني بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن الوحدات السكنية المحجوزة.

تحديد المشروع السكني والمحافظة.

إدخال بيانات المتقدم بطلب تخصيص كاملة.

الضغط علي كلمة استعلم أو عرض نتيجة الاستعلام.

ظهور حال الطلب (موعد الاستلام أو أسباب الرفض).

مساحة شقق الاسكان الاعلان الـ 14



حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مساحات الشقق المطروحة في الاعلان الـ 14 حيث تتراوح من 75 - 90 مترا بأسعار تتراوح من 244 لـ 310 ألف جنيه حيث يتم السداد 12 دفعة بشكل ربع سنوي بداية من شهر أبريل 2021 تتراح من 2100 - 2600 جنيه.

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