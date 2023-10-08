رابط تسجيل دخول صندوق التمويل العقاري وموعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023

تسجيل دخول صندوق التمويل العقاري.. بعد فتح باب حجز وحدات سكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 4"، زاد البحث عن تسجيل دخول صندوق التمويل العقاري، إذ طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هذه الوحدات في مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري للمواطنين ذوي المتوسطي الدخل في أكثر من 6 محافظات.

تسجيل دخول صندوق التمويل العقاري

ومن جانبها، أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق مشروع "سكن لكل المصريين 5"، حيث يتم تقديم وحدات سكنية مكتملة التشطيب بمساحة 90 متر مربع بتسهيلات في الدفع على مدار 30 عامًا. يمكن للمواطنين الحصول على وحدة سكنية بمقدم 25 ألف جنيه، وتقسيط المبلغ على 30 عامًا بقسط شهري يبدأ من 800 جنيه.

موعد طرح إعلان شقق سكن لكل المصريين 5

ستتم إطلاق حملة إعلانية لبيع شقق سكنية لجميع المصريين خلال الربع الأخير من العام 2023، وسيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من وضع الخطط النهائية. ومن المتوقع تسليم الشقق في فترة تتراوح بين 18 و36 شهرًا.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5



ألا تقل سن المتقدم على 21 عامًا.

ألا تزيد سن المتقدم على 51 عامًا.

ألا تزيد سن أصحاب المعاشات على 75 عامًا بحد أقصى.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضٍ.

تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كنت أعزبا أو متزوجا.

تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5



1- يجب تقديم نسخة سارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه.

2- كما يجب تقديم قسيمة الزواج.

3- إذا وجد أولاد، يتم تقديم شهادات ميلادهم.

4- يجب تقديم مستندات تثبت الدخل، ويجب أن يكون الدخل المعلن هو الصافي الشهري للمتقدم للحجز.

5- إذا كان المتقدم متزوجًا، يجب تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل، يجب تقديم إقرار يفيد ذلك.

6- يجب تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل التي تم الحصول عليها عند السداد في البريد.

7- يجب أيضًا تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين

وللحجز في شقق سكن لكل المصريين يتم عبر الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى: من هنا، ثم تسجيل رغبة الحجز، ثم رفع المستندات المطلوبة.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5



تتراوح أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 بين 350 ألف جنيه و450 ألف جنيه، وتختلف تحديد الأسعار حسب كل مدينة.

ويتراوح مقدم حجز الوحدة السكنية في هذه الشقق بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه، كما يتم سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية في حالة جدية الحجز ودفعة الاستلام، وتتراوح مدة التقسيط لهذه الشقق بين 7 سنوات كأقل مدة و30 سنة كأقصى مدة.

اقرأ أيضا: