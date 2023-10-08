الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط تسجيل دخول صندوق التمويل العقاري وموعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023

التمويل العقاري
التمويل العقاري

تسجيل دخول صندوق التمويل العقاري.. بعد فتح باب حجز وحدات سكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 4"، زاد البحث عن تسجيل دخول صندوق التمويل العقاري، إذ طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هذه الوحدات في مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري للمواطنين ذوي المتوسطي الدخل في أكثر من 6 محافظات.

تسجيل دخول صندوق التمويل العقاري

ومن جانبها، أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق مشروع "سكن لكل المصريين 5"، حيث يتم تقديم وحدات سكنية مكتملة التشطيب بمساحة 90 متر مربع بتسهيلات في الدفع على مدار 30 عامًا. يمكن للمواطنين الحصول على وحدة سكنية بمقدم 25 ألف جنيه، وتقسيط المبلغ على 30 عامًا بقسط شهري يبدأ من 800 جنيه.

موعد طرح إعلان شقق سكن لكل المصريين 5

ستتم إطلاق حملة إعلانية لبيع شقق سكنية لجميع المصريين خلال الربع الأخير من العام 2023، وسيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من وضع الخطط النهائية. ومن المتوقع تسليم الشقق في فترة تتراوح بين 18 و36 شهرًا.

 

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5


 ألا تقل سن المتقدم على 21 عامًا.

ألا تزيد سن المتقدم على 51 عامًا.

 ألا تزيد سن أصحاب المعاشات على 75 عامًا بحد أقصى.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضٍ.

تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كنت أعزبا أو متزوجا.

تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

 

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5


1- يجب تقديم نسخة سارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه.
2- كما يجب تقديم قسيمة الزواج.
3- إذا وجد أولاد، يتم تقديم شهادات ميلادهم.
4- يجب تقديم مستندات تثبت الدخل، ويجب أن يكون الدخل المعلن هو الصافي الشهري للمتقدم للحجز.
5- إذا كان المتقدم متزوجًا، يجب تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل، يجب تقديم إقرار يفيد ذلك.
6- يجب تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل التي تم الحصول عليها عند السداد في البريد.
7- يجب أيضًا تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. ورابط التقديم

رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2023.. وموعد طرح كراسة الشروط

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين

وللحجز في شقق سكن لكل المصريين يتم عبر الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى: من هنا، ثم تسجيل رغبة الحجز، ثم رفع المستندات المطلوبة.

 

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5


تتراوح أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 بين 350 ألف جنيه و450 ألف جنيه، وتختلف تحديد الأسعار حسب كل مدينة.

 ويتراوح مقدم حجز الوحدة السكنية في هذه الشقق بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه، كما يتم سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية في حالة جدية الحجز ودفعة الاستلام، وتتراوح مدة التقسيط لهذه الشقق بين 7 سنوات كأقل مدة و30 سنة كأقصى مدة.

 

اقرأ أيضا:

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. وكيفية الحجز

دخول صندوق التمويل العقاري التمويل العقاري سكن لكل المصريين الإسكان الاجتماعى مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المتوسطي الدخل شقق سكن لكل المصريين

مواد متعلقة

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط التقديم والأوراق المطلوبة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

عبد الرازق توفيق: ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬يجسد‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمحدودي الدخل الإعلان 18

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

السيدة انتصار السيسي: فتيات مصر هن قادة المستقبل

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الجمعة ١١ أغسطس– الجمعة ١٨ أغسطس)

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

عاجل.. تقارير أمريكية تتحدث عن اجتياح برى لغزة خلال 48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة