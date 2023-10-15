الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رقم الخط الساخن بنك الإسكان والتعمير ورابط حجز شقق

بنك الاسكان والتعمير
بنك الاسكان والتعمير

رقم الخط الساخن بنك الإسكان والتعمير سؤال تداول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية من قبل الكثير لمعرفة كيفية التواصل مع بنك الإسكان والتعمير.

تزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة رقم الخط الساخن لبنك الإسكان والتعمير أو كيفية التواصل مع البنك بشكل إلكتروني.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بالمحافظات لمعرف طرق التواصل برقم الخط الساخن الخاص لـ بنك الاسكان والتعمير، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الأيام الماضية، ويمكنك الحصول على رقم الخط الساخن بنك الاسكان والتعمير في السطور التالية.

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حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023

 

رقم الخط الساخن بنك الإسكان والتعمير

يمكن الآن لعملاء بنك الإسكان والتعمير التواصل مع الفروع من خلال الأرقام التالية، رقم بنك التعمير والإسكان الخط الساخن 19995، التليفون 2735572 - 27359504 - 27361826.

وللدخول على موقع بنك الاسكان والتعمير ورقم الخط الساخن إلكترونيًا توفيرًا لوقتك يمكن الضغط على هذا الرابط هنا.

 

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خدمات بنك التعمير والإسكان

1 - معاملات الأفراد
2 - معاملات الشركات
3 - ماكينات الصراف الآلي.
4 - خدمات الإسكان
5 - مختلف الخدمات البنكية.

الجدير بالذكر، يقدم العديد من الخدمات التي يحتاجها المستفيدين من شقق الاسكان الاجتماعي في جميع الاعلانات السابقة والحالية، سواء الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي أو تقديم شقق الاسكان الاجتماعي وكل ذلك إلكترونيا عبر موقع الاسكان الاجتماعي.

 

حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023

نستعرض في الطريق التالي رابط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023 والمشروعات السكنية المتاحة حاليا من خلال البنك، ويمكن الاستعلام عن المشروعات السكنية المتاحة حاليا على بنك التعمير والإسكان وحجز الشقق من الرابط التالي للتسهيل على المواطن المصري: أضغط هنا.

 

أماكن الحجز من بنك الاسكان والتعمير 2023

ويمكنك حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023 من خلال الأماكن التالية:

  • القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.
  • بياض العرب بمحافظة بني سويف.
  • العصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.
  • الغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر.
  • دمنهور بمحافظة البحيرة.
  • مدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط.
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