يكثر البحث عن تفاصيل حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023 للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالطرق الآمنة والموفرة عن طريق البنك.

حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023

نستعرض في الطريق التالي رابط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023 والمشروعات السكنية المتاحة حاليا من خلال البنك.

يمكن الاستعلام عن المشروعات السكنية المتاحة حاليا على بنك التعمير والإسكان وحجز الشقق من الرابط التالي https://www.hdb-egy.com

تتمثل المشروعات السكنية في التالي

كمباوند المنتزه (السادس من أكتوبر \ طريق الواحات)

يقع المشروع بالقطعة رقم ٦١ منطقة جنوب الأحياء بمدينة ٦ أكتوبر على طريق الواحات وبالقرب من جامعة نوال الدجوي، ويوجد امكانية الاستلام الفوري في هذا المشروع.

ويتكون المشروع من عدد ٩٠٠ وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح ما بين ٦٨ م٢ إلى ١٧٧ م٢، العمارات عبارة عن دور أرضي + ٤ أدوار متكررة.

مساحات الوحدات داخل المشروع

نموذج الزمردة:

مساحة الدور الأرضي ١٣٢م٢ إلى ١٧٧ م٢.

مساحة الدور المتكرر ١٦٨ م٢ إلى ١٧٥ م٢.

نموذج الفيروز:

مساحة الدور الأرضي ٦٨ م٢ إلى ١٧٢ م٢.

مساحة الدور المتكرر ١١٤ م٢ إلى ١٧٢ م٢.

نظام السداد يكون بمقدم حجز ١٥٪ ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة ١٠ سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

مشروع الجوهرة في محافظة بورسعيد

يقع المشروع بمنطقة (إسكان الجوهرة) بمحافظة بورسعيد، ويوجد إمكانية الاستلام الفوري في المشروع.

مساحات الوحدات داخل المشروع

نموذج ٣٦: مساحة الوحدات (١٣٨ م٢) بعدد (٢) شقة بالدور.

نموذج ٤٦: مساحة الوحدات (١٢١ م٢) بعدد (٤) شقق بالدور.

مع العلم أن الوحدات بنصف تشطيب

نظام السداد للوحدات داخل المشروع تكون بمقدم حجز ١٥٪ ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة ١٠ سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.