موقع بنك الإسكان والتعمير ورقم الخط الساخن.. يتساءل الكثيرون عن رابط بنك التعمير والإسكان على الإنترنت، كذلك الخط الساخن أو عنوان بنك التعمير والإسكان والخدمات التى يوفرها.

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موقع بنك الإسكان والتعمير ورقم الخط الساخن



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لا يقتصر دور بنك التعمير والإسكان على حجز الشقق بل يوفر العديد من الخدمات البنكية والتحويلات، ويمتلك شريحة كبيرة من العملاء من مختلف البنوك.

عنوان بنك التعمير والإسكان الفرع الرئيسي

رقم 10 شارع الكامل محمد - أمام نادي ضباط القوات المسلحة، الزمالك، القاهرة

رقم بنك التعمير والإسكان الخط الساخن

رقم بنك التعمير والإسكان الخط الساخن 19995.

التليفون 2735572 - 27359504 - 27361826



وللدخول على موقع بنك الاسكان والتعمير ورقم الخط الساخن يمكن الضغط على هذا الرابط http://www.hdb-egy.com

خدمات بنك التعمير والإسكان



- معاملات الأفراد

- معاملات الشركات

- ماكينات الصراف الآلي.

- خدمات الإسكان

- مختلف الخدمات البنكية.

الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى

يُشار إلى أن الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى، يقدم العديد من الخدمات التي يحتاجها المستفيدين من شقق الاسكان الاجتماعي في جميع الاعلانات السابقة والحالية، سواء الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي أو تقديم شقق الاسكان الاجتماعي وكل ذلك إلكترونيا عبر موقع الاسكان الاجتماعي.

وللاستفادة من خدمات الموقع الالكتروني لصندوق الاسكان الاجتماعي يجب أولا تسجيل دخول موقع الاسكان الاجتماعي وإنشاء حساب باستخدام الرقم القومي للمستفيد من شقق الإسكان الاجتماعي.