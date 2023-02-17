إمساكية شهر رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام

أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد شهر رمضان 2023 في مصر، وتبدأ شعائر الشهر الكريم والتجمعات العائلية وتكثر الأدعية والصلوات وقراءه القرآن الكريم.

موعد شهر رمضان 2023

ويحل موعد شهر رمضان 2023 في مصر هذا العام في شهر مارس يوم الخميس الموافق يوم 23 وينتهي شهر رمضان 2023 يوم الجمعة 21 أبريل 2023، ثم يأتي عيد الفطر 2023 يوم السبت 22 من نفس الشهر .

وعدد ساعات الصيام هذا العام تصل لـ 14 ساعة و 54 دقيقة

إمساكية شهر رمضان 2023

يوم 1 رمضان 1444 الموافق 23 مارس

موعد اذان الفجر: 04:38 ص

موعد اذان الظهر : 12:07 م

موعد اذان العصر: 03:35 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:13 م

موعد اذان العشاء: 07:43 م

يوم 2 رمضان 1444 الموافق 24 مارس

موعد اذان الفجر: 04:36ص

موعد اذان الظهر : 12:07 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:14 م

موعد اذان العشاء: 07:44 م

يوم 3 رمضان 1444 الموافق 25 مارس

موعد اذان الفجر: 04:35 ص

موعد اذان الظهر : 12:06 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:15 م

موعد اذان العشاء: 07:45 م

يوم 4 رمضان 1444 الموافق 26 مارس

موعد اذان الفجر: 04:34 ص

موعد اذان الظهر : 12:06 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:15 م

موعد اذان العشاء: 07:45 م

يوم 5 رمضان 1444 الموافق 27 مارس

موعد اذان الفجر: 04:32ص

موعد اذان الظهر : 12:06 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:16 م

موعد اذان العشاء: 07:46م

يوم 6 رمضان 1444 الموافق 28 مارس

موعد اذان الفجر: 04:31ص

موعد اذان الظهر : 12:05 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:17 م

موعد اذان العشاء: 07:47 م

يوم 7 رمضان 1444 الموافق 29 مارس

موعد اذان الفجر: 04:30 ص

موعد اذان الظهر : 12:05 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:17 م

موعد اذان العشاء: 07:47 م

يوم 8 رمضان 1444 الموافق 30 مارس

موعد اذان الفجر: 04:28 ص

موعد اذان الظهر : 12:05 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:18 م

موعد اذان العشاء: 07:48 م

يوم 9 رمضان 1444 الموافق 31 مارس

موعد اذان الفجر: 04:27 ص

موعد اذان الظهر : 12:05 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:19 م

موعد اذان العشاء: 07:49 م

يوم 10 رمضان 1444 الموافق 1 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:25 ص

موعد اذان الظهر : 12:04 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:19 م

موعد اذان العشاء: 07:49 م

يوم 11 رمضان 1444 الموافق 2 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:24 ص

موعد اذان الظهر : 12:04 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:20 م

موعد اذان العشاء: 07:50 م

يوم 12 رمضان 1444 الموافق 3 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:23 ص

موعد اذان الظهر : 12:04 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:21 م

موعد اذان العشاء: 07:51 م

يوم 13 رمضان 1444 الموافق 4 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:21 ص

موعد اذان الظهر : 12:03 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:21 م

موعد اذان العشاء: 07:51 م

يوم 14 رمضان 1444 الموافق 5 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:20 ص

موعد اذان الظهر : 12:03 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:22 م

موعد اذان العشاء: 07:52 م

يوم 15 رمضان 1444 الموافق 6 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:18 ص

موعد اذان الظهر : 12:03 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:23 م

موعد اذان العشاء: 07:53 م

موعد اذان المغرب في رمضان 1444 /2023

يوم 16 رمضان 1444 الموافق 7 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:17 ص

موعد اذان الظهر : 12:03 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان: 06:23 م

موعد اذان العشاء: 07:53 م

يوم 17 رمضان 1444 الموافق 8 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:16 ص

موعد اذان الظهر : 12:02 م

موعد اذان العصر: 03:37 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:24 م

موعد اذان العشاء: 07:54 م

يوم 18 رمضان 1444 الموافق 9 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:14 ص

موعد اذان الظهر : 12:02 م

موعد اذان العصر: 03:37 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:25 م

موعد اذان العشاء: 07:55 م

يوم 19 رمضان 1444 الموافق 10 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:13 ص

موعد اذان الظهر : 12:02 م

موعد اذان العصر: 03:37 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:25 م

موعد اذان العشاء: 07:55 م

يوم 20 رمضان 1444 الموافق 11 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:12 ص

موعد اذان الظهر : 12:01 م

موعد اذان العصر: 03:37 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:26 م

موعد اذان العشاء: 07:56 م

يوم 21 رمضان 1444 الموافق 12 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:10ص

موعد اذان الظهر : 12:01 م

موعد اذان العصر: 03:37 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:27 م

موعد اذان العشاء: 07:57 م

يوم 22 رمضان 1444 الموافق 13 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:09 ص

موعد اذان الظهر : 12:01 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:27 م

موعد اذان العشاء: 07:57 م

يوم 23 رمضان 1444 الموافق 14 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:07 ص

موعد اذان الظهر : 12:01 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:28 م

موعد اذان العشاء: 07:58 م

يوم 24 رمضان 1444 الموافق 15 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:06 ص

موعد اذان الظهر : 12:00 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:28 م

موعد اذان العشاء: 07:58 م

يوم 25 رمضان 1444 الموافق 16 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:05 ص

موعد اذان الظهر : 12:00 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:29 م

موعد اذان العشاء: 07:59 م

يوم 26 رمضان 1444 الموافق 17 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:03 ص

موعد اذان الظهر : 12:00 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:30 م

موعد اذان العشاء: 08:00 م

يوم 27 رمضان 1444 الموافق 18 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:02 ص

موعد اذان الظهر : 12:00 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:30 م

موعد اذان العشاء: 08:00 م

يوم 28 رمضان 1444 الموافق 19 أبريل

موعد اذان الفجر: 04:01 ص

موعد اذان الظهر : 12:00 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان: 06:31 م

موعد اذان العشاء: 08:01 م

يوم 29 رمضان 1444 الموافق 20 أبريل

موعد اذان الفجر: 03:59 ص

موعد اذان الظهر : 11:59 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:32 م

موعد اذان العشاء: 08:02 م

يوم 30 رمضان 1444 الموافق 21 أبريل

موعد اذان الفجر: 03:58 ص

موعد اذان الظهر : 11:59 م

موعد اذان العصر: 03:36 م

موعد اذان المغرب في رمضان : 06:32 م

موعد اذان العشاء: 08:02 م