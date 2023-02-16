الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

زيادة سلاسل مبادرة كلنا واحد استعدادًا لشهر رمضان (فيديو)

كلنا واحد
كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية التي تستمر حتى نهاية رمضان لعام 2023، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وفى إطار مواصلة وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ23 من المبادرة.. تعلن الوزارة عن قيامها بدايةً من (18) الجاري زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى (31) سلسلة تجارية بإجمالي (1074) فرع على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة عدد (4) معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، وكذا 36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، إضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

الداخلية كلنا واحد شهر رمضان السلع الغذائية القاهرة الجيزة

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