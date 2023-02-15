موقع وزارة الإسكان الاجتماعي.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

يبدأ المستفيدون من شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 16 في الاستعلام عن نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي لمعرفة حالة الطلب، سواء منطبق أم غير منطبق.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم الإعلان 16 من خلال اتباع الخطوات التالية:-

- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لـ" صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري".

- اضغط على (الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي).

- ستظهر لك عدة خانات لكتابة البيانات.. قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقمًا.

- قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك والتي تشمل تحديد الاسم والتفاصيل المتعلقة بالتسجيل للحصول على وحدة سكنية.

- ومن ثم قم بالضغط على أيقونة (الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14).

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16 في المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، والمنيا الجديدة)، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزًا القطوري - العياط"، دمنهور).

رقم الخط الساخن لصندوق الإسكان الاجتماعي

يستقبل صندوق الإسكان الاجتماعي اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

شروط تقديم شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021.

ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

عدم سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

أنه يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها - أو المقيمين بها، أو المرتبط بها عملاً، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويستثني من ذلك المتقدمون من متوسطي الدخل.

يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سـنوات لـكل مـن منخفضـي ومتوسـطي الدخـل.

حظر عليه التصرف فيهـا أو التعامل عليها بأي نوع مـن أنواع التصرفات أو التعاملات قبـل مـرور 7 سنوات لمنخفضي الدخل ولمتوسطي الدخل من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقــة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويعاقب كل مــن يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقـل عـن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مـع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بهـا والدعـم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفتـه دفعـة واحدة إلـى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانـون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.