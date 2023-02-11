السبت 11 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

باقي 5 أيام.. رابط وخطوات حجز شقق الإسكان على موقع بنك التعمير 2023

شقق الإسكان
شقق الإسكان

يتصدر البحث عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي وأخر موعد لحجز الدعوات في الإعلان الأخير، وفي السياق ذاته أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، أن آخر موعد لحجز شقق الإسكان ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، يوم 16 فبراير الجاري.

حجز شقق الإسكان ضمن مشروع «سكن مصر- دار مصر- جنة» 2023

وفي إطار الأخبار الخدمية  والتحديثات التي يقدمها «الدستور» للقراء يوميَا، نستعرض خلال السطور التالية آخر موعد لحجز شقق الإسكان ضمن مشروع «سكن مصر- دار مصر- جنة»، بالإضافة إلى خطوات التسجيل «أون لاين».

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تبدأ غدًا الأحد.. كل ما تريد معرفته عن حجز شقق دار مصر 2023

آخر موعد حجز شقق الإسكان 2023

حسبما أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية يستمر حجز شقق الإسكان عبر موقع بنك التعمير والإسكان، حتى يوم الخميس الموافق، 16 فبراير 2023.

رابط حجز شقق الإسكان 2023

أتاحت الوزارة حجز شقق الإسكان ضمن محور الإسكان المتوسط بمشروعات (جنة، سكن مصر، دار مصر)، لمتوسطي الدخل من خلال بنك التعمير ويمكن للمتقدم حجز الوحدات عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان من هنــــــــــــــا.

 

خطوات حجز شقق الإسكان على موقع بنك التعمير والإسكان

- الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بنك الإسكان والتعمير.. ويمكن الدخول مباشرة من هنــا.

- باختيار خدمات إسكانية، ثم حجز الوحدات السكنية.

- إنشاء حساب جديد وإدخال كلمة مرور.

-  بتسجيل كافة البيانات المطلوبة التي تتضمن الاسم ورقم بطاقة الرقم القومي.

وقبل الحجز، يجب على المتقدم الاطلاع الجسد  على المشروعات السكنية المتوفرة، و قراءة كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع: «دار مصر- سكن مصر- جنة».

- اختر المشروع المراد الحجز به.

- قم بسداد مقدم جدية الحجز.

- اتبع الخطوات المتبقية لإتمام الحجز الإلكتروني.

- بعد إتمام جميع الخطوات تصل إليك رسالة تأكيدية بنجاح عملية الحجز.

وأكدت الوزارة على أن حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروعات (دار مصـر، سـكن مصـر، جنــة) سيكون بأسبقية الحجز الإلكتروني عبر موقع بنك التعمير والإسكان من هنا.

أسعار شقق الإسكان 2023

وتضمنت الشروط الخاصة بـ شقق الإسكان الاجتماعي 2023 تسديد قيمة جدية الحجز، وهي:

مشروع جنة وجاءت جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه.

مشروع دار مصر وقدرت جدية الحجز بقيمة 80 ألف جنيه.

مشروع سكن مصر يسدد جدية  الحجز بقيمة 70 ألف جنيه.

مصروفات الحجز في مشروع سكن مصر وجنة 

وذلك بخلاف مصروفات التسجيل، على أن يتم استكمال سداد 20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال الفترة من يوم 26/03/2023، حتى يوم 04/05/2023.

شقق مشروع سكن مصر 2023 وأماكنها

يوفر مشروع سكن مصر 8660 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 و133 مترًا، بـ9 مدن، هي:

أكتوبر الجديدة.

ـ حدائق اكتوبر.

ـ القاهرة الجديدة.

ــ العبور الجديدة.

ـ الشروق.

ــ المنصورة الجديدة.

- دمياط الجديدة.

ـ العلمين الجديدة.

ــ المنيا الجديدة.

ــ ناصر غرب اسيوط.

- غرب قنا.

أسعار شقق مشروع جنة 2023

يوفر مشروع جنة 10872 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 و161 مترًا، بـ6 مدن جديدة، هي:

- 6 أكتوبر.

- الشيخ زايد.

- دمياط الجديدة.

- القاهرة الجديدة.

- ملوى الجديدة.

- المنصورة الجديدة.

شقق مشروع دار مصر 2023

يوفر مشروع دار مصر 512 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا، وتأتي شقق الإسكان الاجتماعي في 4 مدن، هي كالتالي:

- 15 مايو.

- العبور.

- دمياط الجديدة.

- برج العرب الجديدة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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