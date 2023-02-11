معرفة حالة الطلب.. الاستعلام عن نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي

الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي، أهم ما يشغل بال المستفيدون من شقق الإسكان الاجتماعي مبادرة سكن لكل المصريين، ويوفر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

يوفر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. cservices.shmff.gov.eg

فور إدخال الرقم القومي لـ الاستعلام عن حالة الطلب يتم الضغط على نتيجة الفرز.

يظهر اسم المستفيد وبيانات التقديم وحالة الطلب سواء منطبق أم غير منطبق.

تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي

تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي اتبع الخطوات التالية:

إذا كان قد سبق لك تسجيل بياناتك من قبل اضغط هنـــــا موقع صندوق الاسكان الاجتماعي، وإذا كنت مستخدم جديد اتبع الخطوات.

يقوم المواطن بالدخول إلى موقع الإسكان الاجتماعي من هنـــــــــا

يطلب موقع الإسكان الاجتماعي إدخال البيانات التالية:

تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي shmff.gov.eg

الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن.

الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن "فى حالة إدخال رقم موبايل غير صحيح لن تتمكن من تقديم الشكوى".

كلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور.

ثم يضغط المواطن على تسجيل.

وبذلك تتم خطوات تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي.

ويجب تسجيل دخول على موقع الاسكان الاجتماعي www.shmff.gov.eg بالرقم القومي للاستفادة من خدمات الموقع التي تضم: مركز خدمة المواطنين، طلب رفع / استكمال المستندات الأساسية، طلب تصحيح البيانات، طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، طلب إعادة الاستعلام الميداني، تقديم إفادة مخالصة سداد القرض، طلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة، طلب تنازل عن إعلان سابق، طلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميداني، طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطعة أرض، طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز وحدة سكنية، طلب استرداد مقدم الحجز / المبلغ المسدد بعد التخصيص، تظلم من عدم الانطباق بالإعلانات، طلب تغيير جهة التمويل.

شروط تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022 الإعلان 16

أن يكون المتقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2022 مصري الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2022 أكبر من 21 عامًا وألا يزيد على 50 عامًا.

يجب أن يكون التقديم على وحدة سكنية بشقق الإسكان الاجتماعي 2022 تقع في محافظة محل الإقامة الخاص بك.

أن يكون دخل الفرد الأعزب 6000 جنيه في فئة منخفضي الدخل.

أن يكون دخل الأسرة 8000 جنيه في فئة منخفضي الدخل للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2022، فئة متوسطي الدخل 13000 جنيه للفرد الأعزب، و18000 جنيه للأسرة.