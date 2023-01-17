يقدم لكم موقع الدستور الإلكتروني خطوات حجز وحدات بنك الاسكان والتعمير 2023 ، وذلك عقب طرح كراسات الشروط في مكاتب الهيئة القومية للبريد بكافة محافظات الجمهورية والتي يتم طرحها في عدة مدن جديدة حيث يتناسب أنظمة الدفع مع دخول المواطنين المخاطبين شهريا وتتمتع بأنها أطول مدة سداد وتصل إلى 30 سنة وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري.

خطوات حجز وحدات بنك الاسكان والتعمير 2023

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شقق سكنية في مشروع ( سكن مصر، دار مصر، جنة مصر) للمواطنين أصحاب الدخول المتوسطة حيث يمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التعمير والإسكان من خلال هذا الرابط (من هنا) وباتباع الخطوات التالية:-

شراء كراسة الشروط من أحد مكاتب البريد في كافة المحافظات.

دفع مبلغ مقدم جدية الحجز.

الدخول على الموقع الرسمي لبنك الاسكان والتعمير من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة حجز وحدات سكنية.

تحديد المشروع المراد الحجز فيه والمحافظة.

تحميل إيصال كراسة الشروط وإيصال تسديد مقدم جدية الحجز.

الضغط على كلمة حفظ.

أخر موعد لحجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن أخر موعد للحجز في شقق مشروع ( سكن مصر، دار مصر، جنة مصر، الاسكان المتميز، قطامية جاردنز) يوم 16 فبراير 2023 عبر الموقع الإلكتروني حيث تصل رسالة نصية للحاجز عبر هاتفه المحمول بإتمام عملية الحجز عبر الموقع الإلكتروني الموضح خلال التقرير.

مشروع جنة في 6 مدن هي ( 6 أكتوبر، الشيخ زايد، دمياط الجديد، القاهرة الجديدة، ملوي الجديدة، المنصورة الجديدة).

مشروع سكن مصر ( أكتوبر الجديدة، القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، حدائق أكتوبر، المنيا الجديدة، الشروق، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، غرب قنا، غرب أسيوط، العلمين الجديدة).

مشروع دار مصر ( 15 مايو، العبور، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة).

مساحات الشقق المطروحة في الاسكان الاجتماعي

خطوات حجز وحدات بنك الاسكان والتعمير 2023 ومساحة الشقق المعروضة محور اهتمام المواطنين حاليا حيث تتراوح المساحات في مشروع دار مصر من 100 لـ 150 متر وفي سكن مصر من 106 لـ 133 متر وفي جنة مصر من 100 لـ 161 متر.

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