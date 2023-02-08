الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ننشر بالتفاصيل.. جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

ينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، عن جدول امتحانات تالتة ثانوي 2022 / 2023 نهاية العام.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 

ويبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 طبقا للخريطة الزمنية التي اعلنتها وزارة التربية والتعليم، تنطلق امتحانات تالتة ثانوي 2023 يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل وتستمر على مدار شهر .

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إجازات رسمية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

ويتخلل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 عدد من الاجازات الرسمية 2023 وهي كالتالي

اجازة 30 يونيو 2023 

واجازة عيد الاضحى 2023 

وتبدأ اجازة عيد الاضحى 2023 يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو 2023 

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ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023

ستكون امتحانات الصف الثالث الثانوي بنظام الأوبن بوك.

استمرار التعريب هذا العام لطلاب الثانوية العامة. 

امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون zero defect  أي خالية من الأخطاء سواء في الأسئلة نفسها او تصحيحها أو رصدها

ستتميز أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بالشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

سيتم توزيع كتيب المفاهيم ليستعين به الطلاب اثناء امتحانات الثانوية العامة 2023

سوف يكون هناك معايير للتقدير سؤال موضوع التعبير في امتحانات الثانوية العامة 2023 مثل وضوح الفكرة الرئيسة ، وتسلسل الأفكار ، والتراكيب اللغوية ، و السلامة الاملائية والنحوية وهكذا.

يستلم الطالب كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.

عند تصحيح الأسئلة المقالية يقوم المصحح بتصحيح صورة ورقة الاجابة الموجودة على الكمبيوتر

سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام ال rubrics.

تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ

وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية

عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة.

سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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