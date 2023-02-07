الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية.. كيفية حساب النسبة المئوية للمجموع

جريدة الدستور

قبل معرفة كيفية حساب النسبة المئوية للمجموع لطلاب نتيجة الشهادة الاعدادية، يجب معرفة توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2023 الترم الاول.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 عبر الدستور

ولمعرفة النسبة المئوية للمجموع نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر الدستور من هنــــــا

الصف الثالث الاعدادي.. استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023

 

توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2023 

يجب على الطالب معرفة توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2023 ومعرفة الدرجات النهائية لمواد الصف الثالث الاعدادي 2023 وهي كالتالي

توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2023 الترم الاول

يحسب المجموع الكلى للشهادة الاعدادية في الترم الاول من 140 درجة موزعين كالتالي

مادة اللغة العربية: 40 درجة ودرجة النجاح 20

مادة العلوم: 20 درجة والنجاح 10 درجات 

مادة اللغة الأجنبية: 30 درجة.

مادة الرياضيات : 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

ويتم حساب المجموع الكلي للشهادة الاعدادية في نهاية العام من 280 درجة

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كيفية حساب النسبة المئوية للمجموع في الصف الثالث الاعدادي 2023

يبحث طلاب الشهادة الاعدادية عن كيفية حساب النسبة المئوية للمجموع بعد الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 وسنوضحها بالخطوات

كيفية حساب النسبة المئوية للمجموع

بعد ان يتم حساب نتيجة الشهادة الاعدادية التي حصل عليها الطالب يتم قسمة الناتج على المجموع الكلى للشهادة الاعدادية وضرب الناتج في 100 وكذلك يحصل الطالب على النسبة المئوية للمجموع

مثال: اذا حصل الطالب على مجموع 120 درجة

يقسم المجموع على 140 

الناتج هو 0.857

يتم ضرب الناتج في 100 = 85.7 وهو النسبة المئوية للمجموع

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة المنوفية

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خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة

التوجه إلى شؤون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب الراغب في تقديم التظلم على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023.

تسديد رسوم تظلمات الاعدادية 2023 عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم عليها.

إحضار إيصال رسوم تظلمات الإعدادية 2022.

إحضار طلب بالمواد المطلوب التظلم عليها.

يسلم طلب تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة لمطالعة أوراق الإجابة في أثناء إجراء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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