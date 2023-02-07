الصف الثالث الاعدادي.. استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 لمحافظات مصر

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 يبدأ في كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، فور اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 من قبل المحافظ او من ينوب عنه، عقب الانتهاء من تصحيح ومراجعة نتيجة تالتة اعداداي 2022.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 الترم الاول

ينشر الدستور نتيجه الشهاده الاعدادية 2023، و نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الترم الاول في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بالرابط المخصص لها .

نتيجه الشهادة الاعدادية 2023 محافظة المنوفية

يقدم الدستور نتيجة الشهاده الاعداديه 2023 نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 الترم الاول محافظة المنوفية

https://natiga.dostor.org/47/

نتيجة الشهادة الاعداديه 2022 محافظة سوهاج

يقدم الدستور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 الترم الاول محافظة سوهاج

https://natiga.dostor.org/44/

نتيجة الشهادة الاعداديه محافظة البحيرة 2023

يقدم الدستور نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة البحيرة الترم الاول

https://www.dostor.org/4303933

نتيجه الشهادة الاعداديه محافظة اسوان 2023

يقدم الدستور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة اسوان الترم الاول

https://natiga.dostor.org/41/

نتيجة الشهادة الإعداديه محافظة الغربية 2023

يقدم الدستور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 الترم الاول محافظة الغربية

https://natiga.dostor.org/42/

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2023

يقدم الدستور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة دمياط الترم الاول

https://natiga.dostor.org/43/

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023

يقدم الدستور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة الشرقية الترم الاول

https://natiga.dostor.org/45/

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

يقدم الدستور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 الترم الاول محافظة الدقهلية

https://natiga.dostor.org/46/

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2023

يقدم الدستور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 الترم الاول محافظة بني سويف

https://www.dostor.org/4303600

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023

يقدم الدستور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الترم الاول محافظة كفر الشيخ

https://natiga.dostor.org/37/

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2023

يقدم الدستور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة السويس الترم الاول

https://natiga.dostor.org/36/

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023

يقدم الدستور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة الاسكندرية الترم الاول

https://natiga.dostor.org/35/

كيفية عمل تظلم فى الشهادة الاعدادية

يبدا طلاب الصف الثالث الاعدادي في عمل تظلمات الشهادة الاعدادية على نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الترم الاول في كل المحافظات، فور الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظة تبدأ المدرسة التابع لها الطالب او الطالبة في استقبال تظلمات الشهادة الاعدادية.

خطوات تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة

التوجه إلى شؤون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب الراغب في تقديم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

تسديد رسوم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم عليها.

إحضار إيصال رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2022.

إحضار طلب بالمواد المطلوب التظلم عليها.

يسلم طلب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة لمطالعة أوراق الإجابة في أثناء إجراء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.