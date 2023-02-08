الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

المركز القومى للامتحانات يعدها.. مصادر تكشف لـ «الدستور» مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب «الثانوية»

امتحانات
امتحانات

تعمل وزارة التربية والتعليم على قدم وساق استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2023 والتى تنطلق فى 10 يونيو المقبل.

وكشفت مصادر بالوزارة للدستور أن المركز القومى للامتحانات يعد الآن مواصفات ورقة امتحانات شهادة الثانوية العامة، مضيفة أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعلم يتابع إعداد الورقة الامتحانيه بنفسه، مؤكدة أن الوزير أعطى تعليمات بالبعد عن الأسئلة السياسية أو ذات الطابع الدينى وأن تكون فى مستوى الطالب المتوسط وبعيدة كل البعد عن اللف والدوران مع الاحتفاظ بنسبة الاسئلة التى تعتمد على الذكاء للتفريق بين الطالب الذي يذاكر والمهمل.

وقالت المصادر خلال تصريحاتها للدستور أن الورقة الامتحانية تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة ، موضحة أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

 كان الدكتور رضا حجزى قال إنه سيتم عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي وفقًا لنظام التطوير المعلن، حيث سيتم سحب الامتحانات من بنك الأسئلة وسيجري تصحيحها إلكترونيًا، كما تم إضافة نسبة لا تتعدى ١٥% من الأسئلة المقالية القصيرة وفقًا لطبيعة كل مادة دراسية، مضيفًا أن المركز القومي للامتحانات مستمر في إعداد مواصفات ورقة امتحان شهادة الثانوية العامة.

وتابع: امتحانات الثانوية العامة لـ 2022 – 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب، موضحًا أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة.
 

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