موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في الإعلان التكميلي

ارتفعت معدلات البحث عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ، وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الإعلان السابق وكذلك فتح التحويل لحجز المواطنين المتقدمين لمشروع سكن لكل المصريين بعد إرسال صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري برسائل نصية لعدد من المتقدمين توضح لهم للتحويل لنفس المحافظة أو محافظة مجاورة وفقًا لشروط محددة.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023



ننشر في التقرير التالي تفاصيل الإعلان التكميلي لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ورابط الوصول إلى موقع صندوق الاسكان الاجتماعي من أجل التحويل لحجز شقق الإسكان الاجتماعي وفق الشروط الجديدة.

بعد إعلان الانتهاء من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز سكن كل المصريين 3 يبحث الكثيرين عن تفاصيل إعلان جديد لمشروعات الإسكان الاجتماعي وبالفعل أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح إعلان تكميلي بشروط جديدة للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمشروعات يكون التسليم خلال 18 شهرًا.

دون تحديد موعد لهذا الإعلان التكميلي الجديد، ولكن الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أوضحت أن الإعلان التكميلى يتضمن عدد إضافي من الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها استجابة لطلبات الآلاف من المواطنين الراغبين في الاستفادة من فرصة الحصول على الوحدات السكنية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

ويمكن للمواطنين التقديم في الإعلان التكميلي لمشروعات الإسكان ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 3 وهم الذين تم إرسال رسائل نصية SMS لهم ممن تم إعلانهم أنهم خارج الأولوية بالمدن ضمن الإعلان الحالي، وذلك حتى يتمكنوا من التقديم في الإعلان التكميلي المقرر طرحه قريبًا.

رابط التحويل للمشروعات السكنية في محافظة أخرى أو نفسها

يكون التحويل لحجز المشروعات المتوفر بها وحدات للمواطنين منخفضى الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين من خلال الرابط التالي:

https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/UserServices

بعد الضغط على الرابط السابق

اختيار أيقونة طلبات

ثم اختيار طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية

ثم يتم تسجيل الدخول بالرقم القومي للشخص المتقدم بالطلب

وكتابة الرقم السري

جاءت عملية تحويل الحجز بالمشروعات للوحدات السكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين وهم الذين تنطبق عليهم الشروط ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز.

كذلك يكون التحويل متاح للأشخاص الذين لم يقوموا بالتحويل مسبقاً أو الذين لم يسبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالإعلان المتقدم عليه.