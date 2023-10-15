الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. سكن مصر وجنة والإسكان المتميز

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

بدأ اليوم الأحد 15 أكتوبر حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بعدد من المدن الجديدة في مشروعات سكن مصر وجنة مصر والإسكان المتميز بأنظمة سداد ميسرة بالإضافة إلى إتاحة تلك الوحدات للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 

ويتم حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 عن طريق شراء كراسة شروط الاسكان الاجتماعي 2023 من خلال مكاتب البريد.

وأعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتاحة كراسات شروط شقق الاسكان الاجتماعي 2023، والمواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات بمقر جهاز المدينة المختص اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15/10/2023، لافتًا إلى أنه في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم. 

 

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

وجاءت أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 كالتالي:

144 وحدة بمدينة رشيد الجديدة.

288 وحدة بمدينة المنصورة الجديدة.

192 بمدينة ناصر " غرب أسيوط ".

144 وحدة بمدينة غرب قنا.

148 وحدة بمدينة ملوي الجديدة.

 

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يأتي الطرح في إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، على وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز - سكن مصر - جنة) في مدن (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - ناصر غرب أسيوط - غرب قنا - ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم جهاز المدينة المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

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