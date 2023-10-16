تراجع سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين، تراجع طفيف في الوقت الذي سجلت فيه ارتفاع عالمي.

كما تراجعت الذهب عيار 21 –أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري-، كما تراجعت باقي أعيرة الذهب، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2023 والذهب عيار 21.

سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2023

سجل سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2023 تراجع وسجل سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925: 28.81 جنيه.

أونصة الفضة 969.881: 22.614 جنيه.

الفضة النقية عيار 999: 31.12 جنيه.

الفضة البريطانية عيار 958: 29.84 جنيه.

فضة العملات عيار 900: 28.04 جنيه.

فضة المجوهرات عيار 800: 24.92 جنيه.

فضة عيار 880: 27.41 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 800: 17.95 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 750: 16.83 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 585: 13.12 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21- أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري - للبيع 2،320 جنيه، وللشراء 2،340 جنيه في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية.

الذهب عيار 24: بيع 2،651 جنيه، وللشراء 2،674 جنيه.

الذهب عيار 22: بيع 2،430 جنيه، وللشراء 2،451 جنيه.

الذهب عيار 18: بيع 1،989 جنيه، وللشراء 2،006 جنيه.

الذهب عيار 14: بيع 1،547 جنيه، وللشراء 1،560 جنيه.

الذهب عيار 12: بيع 1،326 جنيه، وللشراء 1،337 جنيه.

الاونصة: بيع 82،459 جنيه، وللشراء 83،170 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 18،560 جنيه، وللشراء 18،720 جنيه.

الكيلو: بيع 2،651،429 جنيه، وللشراء 2،674،286 جنيه.