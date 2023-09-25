الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية|أسعار الفضة اليوم الاثنين في بورصة المعادن

الفضة
الفضة

شهدت أسعار الفضة استقرارا بعد أن شهدت ارتفاعا بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث أن الفضة من المعادن التي تشهد إقبال كبير خاصة بعد ارتفاع  أسعار الذهب، حيث أنها تتدخل في صناع من أهم الصناعات وهى صناعة الأكسسورات، فقد شهدت اليوم الأثنين استقرار في الأسعار في بورصة المعادن.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الفضة في بورصة المعادن اليوم الأثنين والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم في بورصة المعادن

قدرت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9  اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة المعادن 23.05 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل جرام الفضة 0.75 دولار أمريكي.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم في بورصة المعادن    

جرام فضة بريطاني عيار 95.8   اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة المعادن  22.08جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل جرام الفضة 0.71 دولار أمريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5  اليوم في بورصة المعادن 

 جرام فضة استرليني عيار 92.5   اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة المعادن  21.32جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل جرام الفضة  0.69دولار أمريكي. 

أسعار الفضة اليوم الخميس 21 سبتمبر في مستهل التعاملات الصباحية

جرام الفضة عيار 916 اليوم في بورصة المعادن         

جرام فضة عيار 916 اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة المعادن 21.11جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل جرام الفضة  0.68 دولار أمريكي.

جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في بورصة المعادن

جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي)  اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة المعادن 20.17جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل جرام الفضة  0.65 دولار أمريكي.

جرام الفضة عيار 800 اليوم في بورصة المعادن     

جرام فضة عيار 800 اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة المعادن  18.44جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل جرام الفضة 0.60 دولار أمريكي.

جرام الفضة عيار 750 اليوم في بورصة المعادن  

 جرام فضة عيار 750  اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة المعادن 17.29جنيها للجرام،مقابل السعر العالمي والذي سجل جرام الفضة 0.56 دولار أمريكي.

جرام الفضة عيار 585 اليوم في بورصة المعادن   

جرام فضة عيار 585 اليوم الأثنين 25 سبتمبر في بورصة المعادن   13.48جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل جرام الفضة 0.44 دولار أمريكي.

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التعاملات الصباحية| أسعار الفضة اليوم في بورصة المعادن

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