الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

التعاملات الصباحية| أسعار الفضة اليوم في بورصة المعادن

فضة
فضة

تصدرت أسعار الفضة ترند محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد ارتفاع أسعار الذهب. والفضة من المعادن الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها، خاصةً أنها تدخل في صناعة الإكسسوارات وتعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.

أسعار الفضة اليوم الجمعة 

وتستعرض "الدستور" في السطو التالية أسعار الفضة اليوم الجمعة في بورصة المعادن.

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 في بورصة المعادن

 الفضة النقي عيار 99.9 في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن بـ23.17 جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.75 دولار.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 في بورصة المعادن

 جرام فضة بريطاني عيار 95.8 في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن اليوم بـ 22.19 جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.72 دولار.

ارتفاع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-9-2023 فى مصر

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 22-9-2023

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 في بورصة المعادن

 جرام فضة استرليني عيار 92.5 في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن اليوم  بـ21.43 جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.69 دولار.

 سعر جرام فضة عيار 916 في بورصة المعادن 

 جرام فضة عيار 916 في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن اليوم  بـ 21.22 جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي  0.69 دولار.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) في بورصة المعادن 

بلغ سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) في مستهل التعاملات الصباحية  في بورصة المعادن اليوم  بـ 20.27جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.66 دولار.

جرام فضة عيار 800 في بورصة المعادن   

 جرام فضة عيار 800 في مستهل التعاملات الصباحية  في بورصة المعادن اليوم بـ والتي بلغت 18.53جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.60  دولار.

جرام فضة عيار 750 في بورصة المعادن 

 جرام فضة عيار 750 في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن اليوم  بـ17.38 جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.56  دولار.

جرام فضة عيار 585 في بورصة المعادن

 جرام فضة عيار 585 في مستهل التعاملات الصباحية  في بورصة المعادن اليوم بـ  13.55 جنيه للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.44 دولار. 

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