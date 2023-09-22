التعاملات الصباحية| أسعار الفضة اليوم في بورصة المعادن

تصدرت أسعار الفضة ترند محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد ارتفاع أسعار الذهب. والفضة من المعادن الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها، خاصةً أنها تدخل في صناعة الإكسسوارات وتعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.

أسعار الفضة اليوم الجمعة

وتستعرض "الدستور" في السطو التالية أسعار الفضة اليوم الجمعة في بورصة المعادن.

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 في بورصة المعادن

الفضة النقي عيار 99.9 في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن بـ23.17 جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.75 دولار.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 في بورصة المعادن

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن اليوم بـ 22.19 جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.72 دولار.

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 في بورصة المعادن

جرام فضة استرليني عيار 92.5 في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن اليوم بـ21.43 جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.69 دولار.

سعر جرام فضة عيار 916 في بورصة المعادن

جرام فضة عيار 916 في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن اليوم بـ 21.22 جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.69 دولار.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) في بورصة المعادن

بلغ سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن اليوم بـ 20.27جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.66 دولار.

جرام فضة عيار 800 في بورصة المعادن

جرام فضة عيار 800 في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن اليوم بـ والتي بلغت 18.53جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.60 دولار.

جرام فضة عيار 750 في بورصة المعادن

جرام فضة عيار 750 في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن اليوم بـ17.38 جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.56 دولار.

جرام فضة عيار 585 في بورصة المعادن

جرام فضة عيار 585 في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن اليوم بـ 13.55 جنيه للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.44 دولار.