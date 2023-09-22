الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 22-9-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ عدة أشهر، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.8285 جنيه مصري للشراء، و 31.0285 جنيه مصري للبيع.

 

وتتوقف البنوك المصرية عن التعاملات خلال يومي الجمعة والسبت وهما الإجازة الأسبوعية لهما على أن تعود للعمل يوم الأحد.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار والعملات الاجنبية اليوم الجمعة 22- 9-2023 . 

سعر الدولار اليوم 

البنكسعر الشراءسعر البيع
الدولار في البنك المركزي المصري30.8285 جنيه مصري 31.0285 جنيه مصري
الدولار في بنك مصر30.75 جنيه مصري30.85 جنيه مصري
الدولار في البنك الأهلي المصري30.75 جنيه مصري30.85 جنيه مصري
الدولار في بنك القاهرة30.75 جنيه مصري30.85 جنيه مصري
الدولار في بنك التجاري الدولي30.75 جنيه مصري30.85 جنيه مصري
الدولار في بنك QNBالأهلي30.75 جنيه مصري30.85 جنيه مصري
الدولار في بنك HSBCمصر30.75 جنيه مصري30.85 جنيه مصري
الدولار في بنك مصر إيران للتنمية30.75 جنيه مصري30.85 جنيه مصري
الدولار في بنك التنمية الصناعية30.75 جنيه مصري30.85 جنيه مصري
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.75 جنيه مصري30.85 جنيه مصري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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أسعار العملات الاجنبية اليوم

العملةسعر الشراءسعر البيع
سعر الدولار الأمريكي30.75 جنيه مصري30.85 جنيه مصري
سعر اليورو32.6504 جنيه مصري32.8984 جنيه مصري
سعر الجنيه الإسترليني37.8379 جنيه مصري38.1121 جنيه مصري
سعر الفرنك السويسري34.1363 جنيه مصري34.335 جنيه مصري
سعر الدينار الكويتي99.608 جنيه مصري99.9352 جنيه مصري
سعر الريال السعودي8.1952 جنيه مصري8.2254 جنيه مصري
سعر الدرهم الإماراتي8.3843 جنيه مصري8.3994 جنيه مصري
سعر الين الياباني20.714 جنيه مصري20.8179 جنيه مصري

 

 

 

 

 

 

 

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