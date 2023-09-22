سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 22-9-2023

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ عدة أشهر، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.8285 جنيه مصري للشراء، و 31.0285 جنيه مصري للبيع.

وتتوقف البنوك المصرية عن التعاملات خلال يومي الجمعة والسبت وهما الإجازة الأسبوعية لهما على أن تعود للعمل يوم الأحد.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار والعملات الاجنبية اليوم الجمعة 22- 9-2023 .

سعر الدولار اليوم

البنك سعر الشراء سعر البيع الدولار في البنك المركزي المصري 30.8285 جنيه مصري 31.0285 جنيه مصري الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه مصري 30.85 جنيه مصري الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه مصري 30.85 جنيه مصري الدولار في بنك القاهرة 30.75 جنيه مصري 30.85 جنيه مصري الدولار في بنك التجاري الدولي 30.75 جنيه مصري 30.85 جنيه مصري الدولار في بنك QNBالأهلي 30.75 جنيه مصري 30.85 جنيه مصري الدولار في بنك HSBCمصر 30.75 جنيه مصري 30.85 جنيه مصري الدولار في بنك مصر إيران للتنمية 30.75 جنيه مصري 30.85 جنيه مصري الدولار في بنك التنمية الصناعية 30.75 جنيه مصري 30.85 جنيه مصري سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.75 جنيه مصري 30.85 جنيه مصري

أسعار العملات الاجنبية اليوم

العملة سعر الشراء سعر البيع سعر الدولار الأمريكي 30.75 جنيه مصري 30.85 جنيه مصري سعر اليورو 32.6504 جنيه مصري 32.8984 جنيه مصري سعر الجنيه الإسترليني 37.8379 جنيه مصري 38.1121 جنيه مصري سعر الفرنك السويسري 34.1363 جنيه مصري 34.335 جنيه مصري سعر الدينار الكويتي 99.608 جنيه مصري 99.9352 جنيه مصري سعر الريال السعودي 8.1952 جنيه مصري 8.2254 جنيه مصري سعر الدرهم الإماراتي 8.3843 جنيه مصري 8.3994 جنيه مصري سعر الين الياباني 20.714 جنيه مصري 20.8179 جنيه مصري