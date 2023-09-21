سجلت أسعار الحديد اليوم تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما استقرت أسعار الأسمنت عند نفس المستوى الذي سجلته مع بداية الشهر الجاري مع حالة الركود التي تسيطر على السوق المحلي والعالمي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21-9-2023.

سعر طن الحديد

وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، فقد بلغ سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، 34,561 جنيه مصري، بتراجع 782 جنيهًا مصريًا عن أسعار أمس.

كما بلغ سعر طن حديد عز اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، 35,879 جنيه مصري، بتراجع 717 جنيه مصري عن أسعار أمس.

يأتي ذلك بعد التراجع الحاد في أسعار الحديد خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصل سعر الطن إلى 32,500 جنيه مصري في بعض الشركات خلال شهر أغسطس الماضي.

وكانت أسعار الحديد قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الطن إلى 42,000 جنيه مصري في بعض الشركات في شهر مارس الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وخاصة خام الحديد والطاقة.

يذكر أن أسعار الحديد في مصر تتغير بشكل يومي، وذلك وفقًا لعوامل العرض والطلب في السوق.

فيما يلي مقارنة بين أسعار الحديد في مصر اليوم:

نوع الحديد سعر الطن اليوم (جنيه مصري) سعر الطن أمس (جنيه مصري) التغير (جنيه مصري) الحديد الاستثماري 34,561 35,343 -782 حديد عز 35,879 36,596 -717 السويس للصلب 32,500 33,217 -717 بشاي 34,000 34,717 -717 المراكبي 32,500 33,217 -717 الجارحى 32,500 33,217 -717

سعر الأسمنت اليوم

وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، فقد بلغ سعر طن الأسمنت البورتلاندي المقاوم للملوحة اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، 1,480 جنيه مصري، بارتفاع 50 جنيهًا مصريًا عن أسعار أمس.

كما بلغ سعر طن الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، 1,400 جنيه مصري، بارتفاع 30 جنيهًا مصريًا عن أسعار أمس.

ويأتي ذلك بعد الارتفاع الطفيف في أسعار الأسمنت خلال الأيام الأخيرة، حيث كان سعر الطن قد انخفض إلى 1,430 جنيه مصري في بعض الشركات في شهر أغسطس الماضي.

وكانت أسعار الأسمنت قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الطن إلى 1,700 جنيه مصري في بعض الشركات في شهر مارس الماضي. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وخاصة الكلنكر والطاقة.