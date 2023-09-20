هل يرفع البنك المركزى سعر الفائدة غدًا؟.. خبير اقتصادى يُجيب

قال الدكتور هاني أبوالفتوح، الخبير الاقتصادي، إن البنك الفيدرالي الأمريكي سيجتمع اليوم لبحث أسعار الفائدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن بعض التوقعات والاستطلاعات الصحفية تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة على الأقل، إضافة إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام بنسبة أعلى من 25 نقطة.

الفيدرالي الأمريكي هدفه الرئيسي تحقيق استقرار الأسواق

وتابع أن الفيدرالي الأمريكي هدفه الرئيسي تحقيق استقرار الأسواق وإعادة مستوى التضخم عن 2%، مؤكدًا أن اجتماع البنك المركزي المصري المقرر غدًا الخميس، من المتوقع اتخاذ البنك قرارًا بتثبيت سعر الفائدة.