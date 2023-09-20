الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل يرفع البنك المركزى سعر الفائدة غدًا؟.. خبير اقتصادى يُجيب

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قال الدكتور هاني أبوالفتوح، الخبير الاقتصادي، إن البنك الفيدرالي الأمريكي سيجتمع اليوم لبحث أسعار الفائدة. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن بعض التوقعات والاستطلاعات الصحفية تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة على الأقل، إضافة إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام بنسبة أعلى من 25 نقطة. 

الفيدرالي الأمريكي هدفه الرئيسي تحقيق استقرار الأسواق

وتابع أن الفيدرالي الأمريكي هدفه الرئيسي تحقيق استقرار الأسواق وإعادة مستوى التضخم عن 2%، مؤكدًا أن اجتماع البنك المركزي المصري المقرر غدًا الخميس، من المتوقع اتخاذ البنك قرارًا بتثبيت سعر الفائدة.

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