تقارير دولية: استمرار ارتفاع مؤشر الدولار.. وأداء جيد لعملات الأسواق الناشئة

رصدت تقارير دولية، ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.22% مسجلا مكاسب للأسبوع التاسع على التوالي، ليكمل بذلك أطول سلسلة مكاسب له منذ 2014، حيث أدت البيانات الاقتصادية، التي جاءت أقوى مما كان متوقعًا، إلى زيادة تفاؤل المستثمرين حيال تطبيق سيناريو الهبوط السلس. ودفع نمو مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الذي جاء أسرع مما كان متوقعًا الدولار نحو الصعود.

عملات الأسواق الناشئة

وارتفعت عملات الأسواق الناشئة على الرغم من وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام حتى الآن، حيث صعد مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EMبنسبة 0.66%، محققًا أعلى مكسب أسبوعي له في شهرين، وذلك بقيادة عملات أمريكا اللاتينية، حيث أدت البيانات الإيجابية الصادرة حول الاقتصاد الصيني إلى تعزيز أسعار السلع الأساسية (تمثل الصادرات الرئيسية لدول أمريكا اللاتينية). وحقق مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة مكاسب خلال كل جلسة من جلسات التداول هذا الأسبوع، باستثناء جلسة يوم الجمعة، مع تراجع قطاع العقارات الصيني بشكل مفاجئ ،تراجعت 11 عملة فقط من أصل 23 عملة يتتبعها مؤشر بلومبرج خلال تداولات هذا الأسبوع.

البيزو المكسيكي والكولومبي

كان البيزو المكسيكي (3.02+%) أفضل العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث أعلن الرئيس أندريسأوبرادور عن زيادة كبيرة في معدلات الإنفاق المالي خلال عام 2024، وهو العام الأخير له في منصبه. علاوة على ذلك، أدى صعود بيانات الإنتاج الصناعي بشكل مفاجئ، فضلًا عن الإعلان عن ارتفاع الإنفاق المالي خلال العام المقبل إلى تعزيز التوقعات حيال أن يكون البنك المركزي المكسيكي هو أخر بنكمركزي بأمريكا اللاتينية يقوم بالبدء في تيسير السياسة النقدية، بالإضافة إلى تحسن المعنويات تجاه العملة على مدار الأسبوع.

وكان البيزو الكولومبي (+2.53%) ثاني أفضل العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث ارتفعت العملة على خلفية صعود أسعار السلع النفطية - وهي السلع الأكثر تصديرًا في البلاد ، فضلًا عن ارتفاع العوائد الضمنية على العقود الآجلة لمدة شهر، وهو ما زاد بدوره من جاذبية أدوات الدين. من ناحية أخرى، كانت الكرونة التشيكية (1.10-%) هي العملة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، حيث انخفضت بعد أن خفف البنك المركزي شروط الإقراض، وأشار إلى أنه يخطط لمناقشة موعد تيسير السياسة النقدية قريبًا، مما قلل من جاذبية أدوات الدين. أما بالنسبة لعملة الزلوتي البولندي (-0.96%) فكانت ثاني أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث تراجعت العملة نتيجة تأثرها بتوجه البنك المركزي البولندي نحو خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل أكثر مما كان متوقعًا خلال الأسبوع الماضي. علاوة على ذلك، انخفضت العملة بسبب تصريحات رئيس وزراء البلاد، والذي طلب من الاتحاد الأوروبي تمديد الحظر الحالي على المنتجات الزراعية الأوكرانية.ومن الجدير بالذكر أن بولندا والعديد من الدول التي تشترك في الحدود مع أوكرانيا طلبوا من الاتحاد الأوروبي فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية في محاولة لمنع المنتجات الزراعية الأوكرانية الرخيصة من التنافس مع مزارعيها.