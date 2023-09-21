الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الخميس 21 سبتمبر في مستهل التعاملات الصباحية

فضة
فضة

يبحث الكثير خلال الساعات القليلة الماضية عن أسعار الفضة بعد الأرتفاع الملحوظ في جرام الذهب خلال الساعات الماضية فقد شهدت أسعار الفضة استقرار في الأسعار اليوم، في بداية التعاملات الصباحية في بورصة المعادن.

أسعار الفضة اليوم 

وتقدم "الدستور" خلال التقرير التالي أسعار الفضة اليوم الخميس فس بورصة المعادن.

جرام فضة نقي عيار 99.9 في بورصة المعادن

قدر سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن اليوم الخميس  21 سبتمبر، بـ23.17 جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.75 دولار.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 في بورصة المعادن

قدر سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن اليوم الخميس 21 سبتمبر بـ 22.19 جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.72 دولار.

جرام فضة استرليني عيار 92.5 في بورصة المعادن

قدر جرام فضة استرليني عيار 92.5 في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن اليوم الخميس 21 سبتمبر بـ21.43 جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.69 دولار.

أسعار الفضة النقية اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن

أسعار الفضة اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023 في بورصة المعادن

 جرام فضة عيار 916 في بورصة المعادن 

قدر سعر جرام فضة عيار 916 في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن اليوم الخميس 21 سبتمبر بـ 21.22 جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي  0.69 دولار.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) في بورصة المعادن 

بلغ سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) في مستهل التعاملات الصباحية  في بورصة المعادن اليوم الخميس  21 سبتمبر بـ 20.27جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.66 دولار.

أسعار الفضة النقية اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن

أسعار الفضة اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023 في بورصة المعادن

جرام فضة عيار 800 في بورصة المعادن   

قدر  سعر جرام فضة عيار 800 في مستهل التعاملات الصباحية  في بورصة المعادن اليوم الخميس  21 سبتمبر بـ والتي بلغت 18.53جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.60  دولار.

جرام فضة عيار 750 في بورصة المعادن 

قدر سعر جرام فضة عيار 750 في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن اليوم الخميس 21 سبتمبر بـ17.38 جنيها للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.56  دولار.

جرام فضة عيار 585 في بورصة المعادن

قدر سعر جرام فضة عيار 585 في مستهل التعاملات الصباحية  في بورصة المعادن اليوم الخميس 21 سبتمبر بـ  13.55 جنيه للجرام، كما بلغ سعر جرام الفضة بالدولار الأمريكي 0.44 دولار. 

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