الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023 في بورصة المعادن

فضة
فضة

الفضة من العناصر المهمة والتي تدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الاكسسوارات.

وتقدم الدستور أسعار الفضة في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأثنين.

جرام فضة نقي عيار 99.9 في بورصة السلع 

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة السلع بالجنية المصري 22.99 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.74 دولار أمريكي.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 في بورصة السلع      

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بروصة السلع بالجنية المصري 22.03 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.71 دولار أمريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5 في بورصة السلع       

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بروصة السلع بالجنية المصري21.27 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.69 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 916 في بورصة السلع 

جرام فضة عيار 916  اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بورصة السلع بالجنية المصري 21.06 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.68 دولار أمريكي.

أسعار الفضة في بورصة المعادن اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

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جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) في بورصة السلع     

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)  اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بروصة السلع بالجنية المصري 20.12 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.65 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 800 في بورصة السلع   

جرام فضة عيار 800  اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بروصة السلع بالجنية المصري 18.40جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.60 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 750 في بورصة السلع    

جرام فضة عيار 750 اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بروصة السلع بالجنية المصري 17.25جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.56 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 585 في بورصة السلع     

جرام فضة عيار 585 اليوم الأثنين 18 سبتمبر في بروصة السلع بالجنية المصري 13.45 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.44 دولار أمريكي.

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