أسعار الفضة اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 في بورصة المعادن

سجلت أسعار الفضة استقرارًا خلال مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن، فهى من المعادن المهمة والتي تتدخل في العديد في الصناعات والتي من أهمها صناع الاكسسورات.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء والتي جاءت كالتالي:

جرام الفضة نقي عيار 99.9 في بورصة المعادن

قدرت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة المعادن 22.75 جنيها، مقابل السعر العالمي 0.74 دولار أمريكي.

جرام الفضة بريطاني عيار 95.8 في بورصة المعادن

قدرت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة المعادن 21.79 جنيها، مقابل السعر العالمي 0.71 دولار أمريكي.

جرام الفضة الإسترليني عيار 92.5 في بورصة المعادن

قدرت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة المعادن 21.04 جنيها، مقابل السعر العالمي 0.68 دولار أمريكي.

جرام الفضة عيار 916 في بورصة المعادن

قدرت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة المعادن 20.84 جنيها، مقابل السعر العالمي 0.67 دولار أمريكي.

جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) في بورصة المعادن

قدرت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة المعادن 19.90جنيها، مقابل السعر العالمي 0.64 دولار أمريكي.

جرام الفضة عيار 800 في بورصة المعادن

قدرت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة المعادن 18.20جنيها، مقابل السعر العالمي 0.59 دولار أمريكي.

جرام الفضة عيار 750 في بورصة المعادن

قدرت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة المعادن 17.06 جنيها، مقابل السعر العالمي 0.55 دولار أمريكي.

جرام الفضة عيار 585 في بورصة المعادن

قدرت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة المعادن 13.31 جنيها، مقابل السعر العالمي 0.43 دولار أمريكي.