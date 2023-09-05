الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 في بورصة السلع

فضة
فضة

شهدت أسعار الفضة استقرار في الأسعار على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث تعبر الفضة من المعادن التي شهدت إقبالا كبيرا خلال الأيام الماضية نتيجة إلي ارتفاع أسعار الذهب .

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم في بورصة السلع 

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع واالتي سجلت 23.72 جنيها للجرام، مقابل الأسعار العالمية والتي سجلت  0.77 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم في بورصة السلع 

بلغ سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع واالتي سجلت 22.73  جنيها للجرام، مقابل الأسعار العالمية والتي سجلت 0.74 دولار أمريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم في بورصة السلع 

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع و التي سجلت  21.94 جنيها للجرام، مقابل الأسعار العالمية والتي سجلت 0.71 دولار أمريكي.

أسعار جرام وأونصة الفضة اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة المعادن

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بورصة السلع

منتصف التعاملات| أسعار الفضة 21-8-2023

مستهل التعاملات| أسعار الفضة اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم في بورصة السلع 

جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع و التي سجلت 21.73 جنيها للجرام، مقابل الأسعار العالمية والتي سجلت 0.70 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في بورصة السلع    

 جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع و التي سجلت 20.76 جنيها للجرام، مقابل الأسعار العالمية والتي سجلت 0.67 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم في بورصة السلع 

جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع و التي سجلت 18.98 جنيها للجرام، مقابل الأسعار العالمية والتي سجلت 0.61 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 750 اليوم في بورصة السلع 

جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع و التي سجلت  17.79 جنيها للجرام، مقابل الأسعار العالمية والتي سجلت 0.58 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم في بورصة السلع   

جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع و التي سجلت 13.88 جنيها للجرام، مقابل الأسعار العالمية والتي سجلت 0.45 دولار أمريكي.

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