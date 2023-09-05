أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 في بورصة السلع

شهدت أسعار الفضة استقرار في الأسعار على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث تعبر الفضة من المعادن التي شهدت إقبالا كبيرا خلال الأيام الماضية نتيجة إلي ارتفاع أسعار الذهب .

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم في بورصة السلع

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع واالتي سجلت 23.72 جنيها للجرام، مقابل الأسعار العالمية والتي سجلت 0.77 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم في بورصة السلع

بلغ سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع واالتي سجلت 22.73 جنيها للجرام، مقابل الأسعار العالمية والتي سجلت 0.74 دولار أمريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم في بورصة السلع

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع و التي سجلت 21.94 جنيها للجرام، مقابل الأسعار العالمية والتي سجلت 0.71 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم في بورصة السلع

جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع و التي سجلت 21.73 جنيها للجرام، مقابل الأسعار العالمية والتي سجلت 0.70 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في بورصة السلع

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع و التي سجلت 20.76 جنيها للجرام، مقابل الأسعار العالمية والتي سجلت 0.67 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم في بورصة السلع

جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع و التي سجلت 18.98 جنيها للجرام، مقابل الأسعار العالمية والتي سجلت 0.61 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 750 اليوم في بورصة السلع

جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع و التي سجلت 17.79 جنيها للجرام، مقابل الأسعار العالمية والتي سجلت 0.58 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم في بورصة السلع

جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع و التي سجلت 13.88 جنيها للجرام، مقابل الأسعار العالمية والتي سجلت 0.45 دولار أمريكي.