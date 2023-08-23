أسعار جرام وأونصة الفضة اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة المعادن

الفضة من المعادن التي تتمتع بقبال عليها من خلال محلات شراء الأكسسورات، خاصة بعد إرتفاع أسعار الذهب، والفضة من المعادن التي تعتمد علي العرض والطلب، فقد شهدت أسعارالفضة أستقرار في الأسعار علي مدار الأيام القليلة الماضية.

أسعار الفضة في بورصة المعادن اليوم

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الفضة في بورصة المعادن اليوم الأربعاء والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار الفضة جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأربعاء23 أغسطس في بورصة المعادن سعر23.31 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.76 دولار للجرام.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأربعاء23 أغسطس في بورصة المعادن سعر22.33 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.72 دولار للجرام.

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 اليوم الأربعاء23 أغسطس في بورصة المعادن سعر21.56 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.70 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 916 اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار جرام الفضة عيار 916 اليوم الأربعاء23 أغسطس في بورصة المعادن سعر21.35

جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.69 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأربعاء23 أغسطس في بورصة المعادن سعر 20.39 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.66 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 800 اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار جرام فضة عيار 800 18.65 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.61 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 750 اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار جرام الفضة عيار 750 اليوم الأربعاء23 أغسطس في بورصة المعادن سعر17.48 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.57 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 585 اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الأربعاء23 أغسطس في بورصة المعادن سعر13.63

جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.44 دولار للجرام.