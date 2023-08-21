منتصف التعاملات| أسعار الفضة 21-8-2023

شهدت أسعار الفضة استقرارا في الأسعار خلال التعاملات منتصف التعاملات في بورصة المعادن، ونستعرض في السطور التالية اسعار الفضة في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفضة النقية اليوم الأثنين 21 أغسطس

جرام فضة نقي عيار 99.9

قدرت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة المعادن 22.72 جنيها ، مقابل الأسعار العالمية والتي بلغت 0.74 دولار للجرام.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8

قدرت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة المعادن 21.77.

جنيها ، مقابل الأسعار العالمية والتي بلغت 0.70دولار للجرام.

جرام فضة استرليني عيار 92.5

قدرت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة المعادن21.02 جنيها، مقابل الأسعار العالمية والتي بلغت 0.68 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 916

قدرت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة المعادن20.81 جنيها ، مقابل الأسعار العالمية والتي بلغت 0.67 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي)

قدرت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة المعادن19.88 جنيها، مقابل الأسعار العالمية والتي بلغت 0.64 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 800

قدرت أسعارجرام فضة عيار 800 اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة المعادن 18.18 جنيها ، مقابل الأسعار العالمية والتي بلغت 0.59 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 750

قدرت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة المعادن17.04 جنيها ، مقابل الأسعار العالمية والتي بلغت 0.55 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 585

قدرت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة المعادن 13.29 جنيها ، مقابل الأسعار العالمية والتي بلغت 0.43 دولار للجرام.