الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| أسعار الفضة 21-8-2023

فضة
فضة

شهدت أسعار الفضة استقرارا في الأسعار خلال التعاملات منتصف التعاملات في بورصة المعادن، ونستعرض في السطور التالية اسعار الفضة في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفضة النقية اليوم الأثنين 21 أغسطس

جرام فضة نقي عيار 99.9

قدرت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة المعادن 22.72 جنيها ، مقابل الأسعار العالمية والتي بلغت 0.74 دولار للجرام.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8   

قدرت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة المعادن 21.77.

جنيها ، مقابل الأسعار العالمية والتي بلغت 0.70دولار للجرام.

مستهل التعاملات| أسعار الفضة اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم 21-8-2023

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 فى محلات الصاغة

أسعار الفضة اليوم الجمعة 18 أغسطس في بورصة المعادن

جرام فضة استرليني عيار 92.5  

قدرت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة المعادن21.02 جنيها، مقابل الأسعار العالمية والتي بلغت 0.68 دولار للجرام. 

جرام الفضة عيار 916   

قدرت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة المعادن20.81 جنيها ، مقابل الأسعار العالمية والتي بلغت  0.67 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي)    

قدرت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة المعادن19.88 جنيها، مقابل الأسعار العالمية والتي بلغت 0.64 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 800   

قدرت أسعارجرام فضة عيار 800 اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة المعادن 18.18 جنيها ، مقابل الأسعار العالمية والتي بلغت 0.59 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 750   

قدرت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة المعادن17.04 جنيها ، مقابل الأسعار العالمية والتي بلغت 0.55 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 585 

 قدرت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة المعادن 13.29 جنيها ، مقابل الأسعار العالمية والتي بلغت 0.43 دولار للجرام.

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