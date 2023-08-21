منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم 21-8-2023

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، كما شهد سعر الدولار خلال الفترة الماضية تصدرًا على محركات بحث "جوجل".

سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، ليسجل متوسط سعره نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023 خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023 استقرارا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.