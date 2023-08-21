الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم 21-8-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، كما شهد سعر الدولار خلال الفترة الماضية تصدرًا على محركات بحث "جوجل".

سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين 

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، ليسجل متوسط سعره نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

التعاملات المسائية| ننشر سعر الدولار اليوم 20-8-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023  خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الأحد 20-8-2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023 استقرارا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

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