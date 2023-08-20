التعاملات المسائية| ننشر سعر الدولار اليوم 20-8-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

ينشر "الدستور" خلال السطور التالية قائمة بآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية في البنوك وماكينات الصرافة، حيث بلغ متوسط سعره في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاحد خلال التعاملات المسائية

سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاحد

شهد سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم استقرارا خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023 في بنك الإسكندرية استقرارًا خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.