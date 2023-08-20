الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية| ننشر سعر الدولار اليوم 20-8-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

الدولار
الدولار

ينشر "الدستور" خلال السطور التالية قائمة بآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية في البنوك وماكينات الصرافة، حيث بلغ متوسط سعره في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاحد خلال التعاملات المسائية

سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاحد

شهد سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم استقرارا خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023  خلال التعاملات المسائية في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأحد 20-8-2023

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأحد 20-8-2023

خلال التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 19 أغسطس 2023

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم السبت 19-8-2023

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023 في بنك الإسكندرية استقرارًا خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

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