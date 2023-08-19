خلال التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 19 أغسطس 2023

تصدر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 محركات البحث على "جوجل"، ونتيجة لذلك ننشر خلال السطور التالية قائمة بآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت، حيث سجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت خلال التعاملات المسائية

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، سجل استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 استقرارا خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 في بنك الإسكندرية استقرارًا خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.91 جنيه للبيع.