السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 19-8-2023

الدولار
الدولار

يشغل سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 19-8-2023 في البنوك المصرية بال الملايين من المواطنين خاصة مع ترقب مراجعة صندوق النقد الدولي والمزمع أن تكون في منتصف شهر سبتمبر المقبل للحصول على القسط الثاني من القرض.


سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 19-8-2023

استقرار في سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 19-8-2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي اقتراب مراجعة الربع سنوية مع البنك المركزي المصري للحصول على القسط الثاني من القرض وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

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ارتفاع أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 18 غسطس في بورصة الدواجن

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أسعار الفضة اليوم الجمعة 18 أغسطس في بورصة المعادن

استقر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

يتداول البنك التجاري الدولي CIB الدولار الأمريكي بنحو  30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سُعرت العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجلت العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي استقر الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 17-8-2023

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أسعار العلف بادي تسمين اليوم في بورصة السلع

سعر العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري


سجل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 33.57 جنيه للشراء و 33.69 جنيه للبيع.

استقر الجنيه الاسترليني عند مستوى 39.33 جنيه للشراء و 39.46 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي إلى نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

بلغ الدينار الكويتي مستوى 100.16 جنيه للشراء و 100.505 جنيه للبيع.

وصلت قيمة الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

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