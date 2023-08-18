الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار العلف بادي تسمين اليوم في بورصة السلع

أعلاف
أعلاف

يعتبر البادي من خامات الأعلاف التي تكون في المرحلة الأولى في تربية الدواجن، وقد شهدت أسعار العلف بادي تراجعا اليوم في بورصة السلع.

ويقدم الدستور إلي متابعيها علي مدار اليوم أسعار خامات الأعلاف اليوم الجمعة 18 أغسطس والتي جاءت كالتالي:

أسعار الأعلاف البادي نامي وناهي في الشركات اليوم 

سجلت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% اليوم الجمعة في شركة المستقبل 22700 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% اليوم الجمعة في شركة المدينة 22500 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% اليوم الجمعة في شركة أمان 21600 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% اليوم الجمعة في شركة مصر الفيوم 21800 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% اليوم الجمعة في شركة السنطة جروب 22100 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23%اليوم الجمعة  في شركة بلادي 22200 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% اليوم الجمعة في شركة المدينة المنورة 21800 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% اليوم الجمعة في شركة مجموعة شركات الإسلامية 21900 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% اليوم الجمعة في شركة الإيطالي هاي فيد 22300 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% اليوم الجمعة في شركة الممتاز لتصنيع الأعلاف 21900 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% اليوم الجمعة في شركة أبو غالي 21500 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% اليوم الجمعة في شركة الحياني 25200 جنيه للطن.

أسعار العلف بادي تسمين 23% اليوم الجمعة 

سجلت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% اليوم الجمعة في شركة الوداد 21200 جنيها للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% اليوم الجمعة في شركة الصلاح 21900 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% اليوم الجمعة في شركة  الفاروق 21900 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% اليوم الجمعة في شركة ألفا فيد - هولمان 21600 جنيه للطن.

سجلت أسعار علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23% اليوم الجمعة في شركة الأشقاء 21400 جنيه للطن.

اسعار علف الدواجن البادي تسمين الدواجن البادي علف الدواجن البادي تسمين سوبر 23

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