الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الجمعة 18 أغسطس في بورصة المعادن

فضة
فضة

استقرت أسعار الفضة النقية التي تتدخل في العديد من الصناعات ومن أهمها الإكسسورات.

ويقدم “الدستور” في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الجمعة خلال مستهل التعاملات الصباحية:

جرام فضة نقي عيار 99.9

سجل جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الجمعة سعر 22.66 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار الأمريكي في بورصة السلع ليسجل 0.73 دولار للجرام.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8   

سجل جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الجمعة سعر21.71 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار الأمريكي في بورصة السلع ليسجل 0.70 دولار للجرام.

جرام فضة استرليني عيار 92.5 

سجل جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الجمعة سعر20.96 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار الأمريكي في بورصة السلع ليسجل 0.68 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 916  

سجل جرام فضة عيار 916 اليوم الجمعة سعر20.76 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار الأمريكي في بورصة السلع ليسجل 0.67 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) 

سجل جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)  اليوم الجمعة سعر 19.83 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار الأمريكي في بورصة السلع ليسجل 0.64 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 800   

سجل جرام فضة عيار 800 اليوم الجمعة سعر18.13 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار الأمريكي في بورصة السلع ليسجل 0.59 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 750    

سجل جرام فضة عيار 750 اليوم الجمعة سعر 17.00 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار الأمريكي في بورصة السلع ليسجل 0.55 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 585  

سجل جرام فضة عيار 585 اليوم الجمعة سعر13.26 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار الأمريكي في بورصة السلع ليسجل 0.43 دولار للجرام.

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