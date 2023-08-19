منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم السبت 19-8-2023

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 تصدرًا على محركات بحث جوجل، لذلك ينشر "الدستور" خلال السطور التالية قائمة بآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، حيث سجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت خلال منتصف التعاملات

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 استقرارا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 في بنك الإسكندرية استقرارًا خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.