الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأحد 20-8-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

يستعرض موقع “الدستور” أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والأجنبية ورصد مدى استقرارها أمام الجنيه المصري.
 

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأحد 20-8-2023 

في هذا التقرير نرصد سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 20-8-2023  في البنوك المصرية والأجنبية.
 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء  و30.9386 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري   

واستقر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

وكذلك بالنسبة لسعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 

أما في بنك الاسكندرية سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وكذلك الحال بالنسبة لبنك قناة السويس فقد سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

وكذلك بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib  

وكذلك بنك cib 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
 

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مخاوف بشأن ضعف الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء فى أستراليا

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 20-8-2023  

يورو 
33.5780 جنيه للشراء 
33.6952 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
39.3332 جنيه للشراء 
39.4683 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
35.1359 جنيه للشراء 
35.2496 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
21.1364 جنيه للشراء 
21.2068 جنيه للبيع 

ريال سعودى
8.2237 جنيه للشراء 
8.2498 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.1601 جنيه للشراء 
100.5054 جنيه للبيع 

درهم إماراتى 
8.3966 جنيه للشراء 
8.4235 جنيه للبيع 

اليوان الصينى 
4.2325 جنيه للشراء 
4.2466 جنيه للبيع

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