سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأحد 20-8-2023

يستعرض موقع “الدستور” أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والأجنبية ورصد مدى استقرارها أمام الجنيه المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأحد 20-8-2023

في هذا التقرير نرصد سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 20-8-2023 في البنوك المصرية والأجنبية.



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وكذلك بالنسبة لسعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

أما في بنك الاسكندرية سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وكذلك الحال بالنسبة لبنك قناة السويس فقد سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

وكذلك بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

وكذلك بنك cib 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 20-8-2023

يورو

33.5780 جنيه للشراء

33.6952 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.3332 جنيه للشراء

39.4683 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.1359 جنيه للشراء

35.2496 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.1364 جنيه للشراء

21.2068 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2237 جنيه للشراء

8.2498 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.1601 جنيه للشراء

100.5054 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3966 جنيه للشراء

8.4235 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2325 جنيه للشراء

4.2466 جنيه للبيع