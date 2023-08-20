سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأحد 20-8-2023
يستعرض موقع “الدستور” أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والأجنبية ورصد مدى استقرارها أمام الجنيه المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأحد 20-8-2023
في هذا التقرير نرصد سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 20-8-2023 في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
واستقر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وكذلك بالنسبة لسعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
أما في بنك الاسكندرية سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
وكذلك الحال بالنسبة لبنك قناة السويس فقد سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
وكذلك بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
وكذلك بنك cib 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 20-8-2023
يورو
33.5780 جنيه للشراء
33.6952 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.3332 جنيه للشراء
39.4683 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.1359 جنيه للشراء
35.2496 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.1364 جنيه للشراء
21.2068 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2237 جنيه للشراء
8.2498 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.1601 جنيه للشراء
100.5054 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3966 جنيه للشراء
8.4235 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2325 جنيه للشراء
4.2466 جنيه للبيع