السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 19-8-2023 فى مصر

الدواجن
الدواجن

تتصاعد حدة البحث عن أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 19-8-2023 في مصر عبر المنصات الإلكترونية والتي تشهد استقرارا ملحوظا بسبب وفرة المعروض في الأسواق عقب تراجع أسعار الأعلاف الداجنة توافرها للمزارع وصغار المربيين بفعل انتهاء أزمة الافراج الجمركي.


أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 19-8-2023 في مصر


انخفاضات تشهدها أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم السبت 19-8-2023 في كافة محافظات الجمهورية بسبب كثرة المعروض من أنواع الطيور المختلفة في الأسواق المصرية للمستهلكين بسبب انخفاض سعر الأعلاف الداجنة وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 58 جنيه و في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 63 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 18-8-2023

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 100 جنيه و في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 105 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 110 جنيه و في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 115 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 55 جنيه و في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 60 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


سجل كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار نحو 50 جنيه و في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 55 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


سجل كيلو البط المسكوفي في المزارع للتجار نحو 95 جنيه و في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


سجل كيلو البط المولارد في المزارع للتجار نحو 60 جنيه و في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 70 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 18-8-2023 

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أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 108 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 118 جنيه.


سجلت كرتونة البيض في المزارع للتجار نحو 106 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 113 جنيه.


سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 120 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 128 جنيه.

 

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