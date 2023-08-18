سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 18-8-2023
يقدم موقع “الدستور” لمتابعيه خدمة عرض سعر الدولار في مصر بشكل يومي وكذلك أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية والأجنبية لرصد مدى استقرارها أمام الجنيه المصري وفق معاملات البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 18-8-2023
في التقرير التالي نرصد سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 18-8-2023 وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.8289 جنيها للشراء
30.9586 جنيها للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 في البنك المركزي المصري
يورو
33.6507 جنيه للشراء
33.8037 جنيه للبيع
جنيه إسترليـنى
39.2741 جنيه للشراء
39.4505 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.8436 جنيه للشراء
22.9459 جنيه للبيع
كرون دانمركى
4.5167 جنيه للشراء
4.5358 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9336 جنيه للشراء
2.9469 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.8421 جنيه للشراء
2.8548 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.0538 جنيه للشراء
35.2162 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.1699 جنيه للشراء
21.2598 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
8.2202 جنيه للشراء
8.2550 جنيه للبيع