الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 18-8-2023

الدولار
الدولار

يقدم موقع “الدستور” لمتابعيه خدمة عرض سعر الدولار في مصر بشكل يومي وكذلك أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية والأجنبية لرصد مدى استقرارها أمام الجنيه المصري وفق معاملات البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 18-8-2023 

في التقرير التالي نرصد سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 18-8-2023 وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري  

30.8289 جنيها للشراء 
30.9586 جنيها للبيع 
 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري  

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib  

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 في البنك المركزي المصري 

يورو 
33.6507 جنيه للشراء 
33.8037 جنيه للبيع 

جنيه إسترليـنى
39.2741 جنيه للشراء 
39.4505 جنيه للبيع 

دولار كنـدى 
22.8436 جنيه للشراء 
22.9459 جنيه للبيع 

كرون دانمركى 
4.5167 جنيه للشراء 
4.5358 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.9336 جنيه للشراء 
2.9469 جنيه للبيع 

كرون ســويدى
2.8421 جنيه للشراء 
2.8548 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
35.0538 جنيه للشراء 
35.2162 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
21.1699 جنيه للشراء 
21.2598 جنيه للبيع 

ريـــال سعـــودى
8.2202 جنيه للشراء 
8.2550 جنيه للبيع
 

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