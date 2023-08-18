سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 18-8-2023

يقدم موقع “الدستور” لمتابعيه خدمة عرض سعر الدولار في مصر بشكل يومي وكذلك أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية والأجنبية لرصد مدى استقرارها أمام الجنيه المصري وفق معاملات البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 18-8-2023

في التقرير التالي نرصد سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 18-8-2023 وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.8289 جنيها للشراء

30.9586 جنيها للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023 في البنك المركزي المصري

يورو

33.6507 جنيه للشراء

33.8037 جنيه للبيع

جنيه إسترليـنى

39.2741 جنيه للشراء

39.4505 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.8436 جنيه للشراء

22.9459 جنيه للبيع

كرون دانمركى

4.5167 جنيه للشراء

4.5358 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9336 جنيه للشراء

2.9469 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.8421 جنيه للشراء

2.8548 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.0538 جنيه للشراء

35.2162 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.1699 جنيه للشراء

21.2598 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

8.2202 جنيه للشراء

8.2550 جنيه للبيع

