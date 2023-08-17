الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"CNN": توقعات برفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة فى سبتمبر مع ارتفاع التضخم

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

توقعت الشبكة الأمريكية "سي إن إن" استمرار ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي من أجل مواجهة التضخم، لا سيما وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية.

- المسئولون ما زالوا قلقين من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو

وقالت "سي إن إن" لقد كان مسئولو الاحتياطي الفيدرالي قلقين من أن التضخم سوف يتباطأ أكثر ما لم يهدأ الاقتصاد الأمريكي وأسواق العمل أيضًا، ووفقًا لمحضر اجتماع واضعي السياسة النقدية الأمريكية في يوليو، والذي صدر، أمس الأربعاء، فإن المسئولين ما زالوا قلقين من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وقالت الشبكة، إنه مع شكوك واضعي السياسات النقدية، فإن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل لا يزال محتملًا، وكان مسئولو الاحتياطي الفيدرالي قد صوتوا بالإجماع على رفع أسعار الفائدة إلى نطاق من 5.25-5.5٪ في يوليو ، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا، بسبب المخاوف من ارتفاع  التضخم.

ووفقًا لمحضر  الاجتماع أمس الأربعاء، فإن المسئولين "لاحظوا الانخفاض الأخير في معدلات التضخم الإجمالي والأساسي"، لكنهم "أكدوا أن التضخم لا يزال مرتفعًا بشكل غير مقبول".

ومن جانبها قالت ميشيل بومان، عضو مجلس حكام الاحتياطي، في وقت سابق من هذا الشهر: "لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. بالنظر إلى هذه التطورات، وأيدت رفع معدل الأموال الفيدرالية في اجتماعنا في يوليو، وأتوقع أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى زيادات إضافية لخفض التضخم".

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