مخاوف بشأن ضعف الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء فى أستراليا

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن مخاوف بشأن ضعف الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في أستراليا؛ نتيجة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة وتعطيل شحنات الحبوب من أوكرانيا.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل سريع، وهناك أسباب للخوف من ارتفاع أسعارها، ويحذر الاقتصاديون من أن بعض الأسعار قد لا تنخفض أبدًا.

وقالت الصحيفة، ترتبط هذه التوقعات بظروف الجفاف التي تؤدي إلى ذبول المحاصيل في الدول الرئيسية المنتجة للحبوب، وتعطيل شحنات الحبوب من أوكرانيا وتحركات الحكومات لحظر الصادرات الغذائية لحماية إمداداتها.

وعلى المدى الطويل، تتزايد المخاوف بشأن الآثار المستمرة لارتفاع درجة حرارة المناخ على الإنتاج وخطر اندماج ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في الاقتصاد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى الأبد.

ذوبان القمح

وارتفعت أسعار القمح، أحد أهم المحاصيل الغذائية في العالم، الشهر الماضي، ردًا على الضربات الصاروخية الروسية على الموانئ الأوكرانية، بعد قرار الكرملين بالانسحاب من صفقة الحبوب في البحر الأسود التي سمحت بالصادرات الزراعية.

ثم تراجعت الأسعار ولم تقفز حتى مع تصاعد التوترات، حيث أطلقت روسيا النار على سفينة شحن.

ويرتبط جزء من نهج السوق المريح بحصاد إقليمي كبير - روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم وتقوم بتوسيع منطقة زراعتها - والتوقعات بأن يتم التوصل إلى اتفاق تجارة ممر آمن جديد مع أوكرانيا.

ويقول بنك الاحتياطي الأسترالي، إن تباطؤ الاقتصاد والضغط الحاد على ميزانيات الأسر وراء توقف أسعار الفائدة.

وقال فوزنيسينسكي، محلل الحبوب في "رابوبانك"، إن تفاؤل السوق لم يترك مجالًا كبيرًا للأخبار السيئة، مع احتمال دفع أي صدمة في السوق إلى ارتفاع أسعار الحبوب.

وقال فوزنيسينسكي: "عندما نبدأ في تجاوز فترة حصاد البحر الأسود، سوف يتفاعل السوق مع أي عوامل سلبية قوية، وأن العديد من المناطق معرضة لخطر خفض إنتاج القمح هذا الموسم مع تحول الظروف إلى جفاف.

وتعمل الحرارة أيضًا على إضعاف توقعات إنتاج الحبوب في كندا ، بينما سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة والجفاف في الولايات المتحدة إلى ترك الولايات التي تزرع الحبوب مثل كانساس بأحد أصغر المحاصيل على الإطلاق.

حظر تصدير الأرز

ويؤثر الطقس غير المنتظم على نحو متزايد على تأثير ملحوظ على أحد المحاصيل الرئيسية الأخرى في العالم ، وهو الأرز، حيث استنفدت الرياح الموسمية المحاصيل في الهند ودفعت الأسعار إلى الارتفاع.

وردًا على ذلك، حظرت الحكومة الهندية تصدير بعض أنواع الأرز، مما يعكس السياسات التي نفذتها الحكومات عندما ضرب الوباء وبعد غزو روسيا لأوكرانيا.

في حين أن الحظر يمكن أن يخفف من أسعار المواد الغذائية في وطنهم ، إلا أنه يأتي على حساب أولئك الذين يعتمدون على المنتجات المستوردة.

وتعد الهند هي أكبر مصدر للأرز في العالم ، حيث تمثل 40٪ من صادرات الأرز العالمية ، وفقًا للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ويعتقد المعهد أن الحظر الأخير يشكل مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية وانعدام الأمن الغذائي.