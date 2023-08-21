سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

مع أول التعاملات الصباحية يحرص المواطنون المسافرون للملكة العربية السعودية على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار صرف عملة المملكة السعودية أمام الجنيه المصري، حالة من الاستقرار كثيرا في بداية التعاملات بالقطاع المصرفي، ولم يشهد سوى وجود تغييرات طفيفة منذ يوم الخميس الماضي، طبق المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

وترصد "الدستور" في السطور التالية بهذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 21-8-2023.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء، والبيع 8.24 جنيه.



سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في بنك مصر

يسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في مصرف أبوظبي الإسلامي

يبلغ سعر الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في البنك التجاري الدولي «CIB»

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في بنك الإسكندرية

يسجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 في بنك قناة السويس يسجل 8.19 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيبلغ 8.25 جنيه.