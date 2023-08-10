الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بحجة تغيير العملات بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة عابدين، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة المواطنين بإيهامهم بتغير العملات المحلية الى عملات أجنبية.

 وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم والنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بآخرى أجنبية والإستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.

باتخاذ الإجراءات باشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”.

 بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة عابدين عاطل عملات أجنبية معلومات وتحريات قسم شرطة عابدين مديرية امن القاهرة اللواء محمد عبد الله

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