الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأحد 20-8-2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 33.75 جنيه للشراء، و33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الاحد تحديث يومي خلال التعاملات المسائية

ينشر "الدستور" آخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو خلال منتصف التعاملات اليوم الاحد 20 اغسطس 2023

استقرار سعر اليورو اليوم السبت 19-8-2023 خلال التعاملات المسائية

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأحد 20-8-2023

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأحد 20-8-2023

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

في بنك البركة شهد سعر اليورو الاحد الموافق 20 أغسطس استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

سجل سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023 في بنك القاهرة خلال التعاملات المسائية استقرارًا مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي.

شهد سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع. 

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