سعر اليورو خلال منتصف التعاملات اليوم الاحد 20 اغسطس 2023

سجل سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ في البنك المركزي المصري نحو 33.75 جنيه للشراء، و33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الاحد تحديث يومي خلال منتصف التعاملات

نرصد في السطور التالية قائمة بآخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

سجل سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023 في بنك القاهرة استقرارًا مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

شهد سعر اليورو الاحد الموافق 20 أغسطس استقرارًا في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 20 أغسطس 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.