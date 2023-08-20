أسعار الذهب اليوم الأحد 20-8-2023 فى مصر
يكثر البحث عن أسعار الذهب في مصر بشكل يومي لرصد مدى استقرار المعدن الأصفر بفضل مبادرة زيرو جمارك على الذهب الوارد من الخارج.
أسعار الذهب اليوم الأحد 20-8-2023 فى مصر
في التقرير التالي نرصد أسعار الذهب اليوم الأحد 20-8-2023 في مصر وفق الاعيرة المتداولة له في السوق المصري.
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 2,549 جنيه
شراء 2,571 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,336 جنيه
شراء 2,357 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,230 جنيه
شراء 2,250 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1,911 جنيه
شراء 1,929 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,487 جنيه
شراء 1,500 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,274 جنيه
شراء 1,286 جنيه
سعر الاونصة
بيع 79,261 جنيه
شراء 79,971 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 17,840 جنيه
شراء 18,000 جنيه
سعر الكيلو
بيع 2,548,571 جنيه
شراء 2,571,429 جنيه
أسعار الذهب في معاملات الأيام الماضية
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 2,571
شراء 2,594
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,357 جنيه
شراء 2,378 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,250 جنيه
شراء 2,270 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1,929 جنيه
شراء 1,946 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,500 جنيه
شراء 1,513 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,286 جنيه
شراء 1,297 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 18,000 جنيه
شراء 18,160 جنيه