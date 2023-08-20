يكثر البحث عن أسعار الذهب في مصر بشكل يومي لرصد مدى استقرار المعدن الأصفر بفضل مبادرة زيرو جمارك على الذهب الوارد من الخارج.



أسعار الذهب اليوم الأحد 20-8-2023 فى مصر



في التقرير التالي نرصد أسعار الذهب اليوم الأحد 20-8-2023 في مصر وفق الاعيرة المتداولة له في السوق المصري.

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2,549 جنيه

شراء 2,571 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,336 جنيه

شراء 2,357 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2,230 جنيه

شراء 2,250 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,911 جنيه

شراء 1,929 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,487 جنيه

شراء 1,500 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,274 جنيه

شراء 1,286 جنيه

سعر الاونصة

بيع 79,261 جنيه

شراء 79,971 جنيه

سعر الجنيه الذهب

بيع 17,840 جنيه

شراء 18,000 جنيه

سعر الكيلو

بيع 2,548,571 جنيه

شراء 2,571,429 جنيه

أسعار الذهب في معاملات الأيام الماضية

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2,571

شراء 2,594

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,357 جنيه

شراء 2,378 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2,250 جنيه

شراء 2,270 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,929 جنيه

شراء 1,946 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,500 جنيه

شراء 1,513 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,286 جنيه

شراء 1,297 جنيه

سعر الجنيه الذهب

بيع 18,000 جنيه

شراء 18,160 جنيه