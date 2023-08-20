الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 20-8-2023 فى مصر

الذهب
الذهب

يكثر البحث عن أسعار الذهب في مصر بشكل يومي لرصد مدى استقرار المعدن الأصفر بفضل مبادرة زيرو جمارك على الذهب الوارد من الخارج.


أسعار الذهب اليوم الأحد 20-8-2023 فى مصر


في التقرير التالي نرصد أسعار الذهب اليوم الأحد 20-8-2023 في مصر وفق الاعيرة المتداولة له في السوق المصري.

سعر جرام الذهب  عيار 24 
بيع 2,549 جنيه 
شراء 2,571 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22 
بيع 2,336 جنيه 
شراء 2,357 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,230 جنيه
شراء 2,250 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 
بيع 1,911  جنيه 
شراء 1,929 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14 
بيع 1,487 جنيه
شراء 1,500 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12 
بيع 1,274 جنيه
شراء 1,286 جنيه

سعر الاونصة
بيع 79,261 جنيه
شراء 79,971 جنيه

سعر الجنيه الذهب
بيع 17,840  جنيه 
شراء 18,000 جنيه

سعر الكيلو
بيع 2,548,571  جنيه 
شراء 2,571,429 جنيه

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أسعار الذهب في معاملات الأيام الماضية

 

سعر جرام الذهب  عيار 24 
بيع 2,571
شراء 2,594

سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,357 جنيه 
شراء 2,378 جنيه

  سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,250  جنيه 
شراء 2,270 جنيه

سعر جرام الذهب  عيار 18
بيع 1,929 جنيه 
شراء 1,946 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14 
بيع 1,500 جنيه 
شراء 1,513 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,286 جنيه 
شراء 1,297 جنيه

سعر الجنيه الذهب 
بيع 18,000 جنيه  
شراء 18,160 جنيه

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