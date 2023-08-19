الآن تراجع سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية 2023

نقدم لكم سعر الذهب اليوم السبت 19 أغسطس الجاري في مصر للبيع والشراء بالمصنعية، حيث يواصل الكثير من المواطنين البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن أسعار الذهب، وشهدت الأسعار انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية 2023

سعر الذهب عيار 24 الآن



تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت، ليسجل نحو 2560 جنيه للبيع، و2537.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 الآن



و انخفض سعر الذهب عيار 22 اليوم السبت، ليسجل نحو 2346.75 جنيه للبيع، و2325.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 النهارده



وشهد سعر الذهب عيار 21، اليوم السبت نحو 2240 جنيه للبيع، و2220 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18 النهارده



وهبط سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت، ليسجل نحو 1920 جنيه للبيع، و1902.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم



و حقق سعر الذهب عيار 14، اليوم السبت نحو 1493.25 جنيه للبيع، و1480 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم



ووصل سعر الذهب عيار 12 اليوم السبت، نحو 1280 جنيه للبيع، و1268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 الآن



وسجل سعر الذهب عيار 9 اليوم، نحو 960 جنيه للبيع، و951.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر



وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 19 أغسطس 2023، نحو 17920 جنيه للبيع، و17760 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر



واستقرت سعر أوقية الذهب اليوم السبت 19 أغسطس الجاري، عند 1890 دولارًا للبيع، و1889 دولارًا للشراء.

قيمة المصنعية على شراء جرام الذهب

تتراوح قيمة المصنعية على شراء جرام الذهب بين 80 جنيها وحتى 200 جنيه، ذلك بحسب نوع الجرام المراد شراؤه وحسب المنطقة، وتكون قيمة المصنعية على شراء الجنيه الذهب 50 جنيها للجرام الواحد.