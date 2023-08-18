الآن سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية تحديث يومى

ننشر لكم سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية تحديث يومي، حيث يتساءل الكثير من المواطنين خاصةً الشباب المقبلين على الزواج، عن أسعار الذهب، حيث شهد سعر الذهب حالة من التذبذب خلال التعاملات.

سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية تحديث يومي

وفي السطور التالية نستعرض لكم أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة الموافق 18 أغسطس الجاري، كما يلي:

الجرام عيار 21



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 2260 جنيهًا مصريًا.

الجرام عيار 24



بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، نحو 2583 جنيهًا مصريًا.

الجرام عيار 18



أما بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، وصل لنحو 1937 جنيهًا مصريًا.

الجرام عيار 14



وحقق سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم، نحو 1507 جنيهًا مصريًا.

الجرام عيار 10



و شهد سعر جرام الذهب عيار 10 اليوم، حوالي 1076 جنيهًا مصريًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 18 أغسطس، حوالي 18080 جنيهًا مصريًا، ، بينما سجل أعلى مستوياته خلال تعاملات الأسبوع عند قيمة 19040 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم



بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة 18 أغسطس، حوالي 80327 جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب العالمي



سجل سعر الذهب في العقود الفورية للذهب قيمة 1983 دولارًا للأوقية، بمعدل ارتفاع 0.23%.